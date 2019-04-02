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اليوم.. «دمشق حلب» ضمن عروض «يلا سينما»

| الوطن

الأربعاء, 03-04-2019

بالشراكة بين المؤسسة العامة للسينما والهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء، وضمن فعاليات المرحلة الأولى «شاشة يلا سينما «من مشروع» يلا سينما «السينمائي، يعرض اليوم الفيلم الروائي الطويل ( دمشق حلب) للمخرج باسل الخطيب بحضور الفنان الكبير دريد لحام وبعض من نجوم الفيلم، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً في صالة سينما كندي دمشق- منطقة التجهيز – بالقرب من مقهى الكمال.
مشروع «يلا سينما» هو مشروع تشاركي بين المؤسسة العامة للسينما والهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء، خاص بتمكين طلاب مدارس أبناء وبنات الشهداء لعلوم وفنون السينما.
ويقام على ثلاث مراحل، شاشة يلا سينما وتتضمن عروضاً سينمائية ذات قيمة ثقافية عالية، مكتبة يلا سينما وتتضمن كتب وإصدارات الفن السابع، المغامرة السينمائية وتتضمن تثقيفاً سينمائياً من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي.
الفيلم من تأليف تليد الخطيب وتمثيل دريد لحام وسلمى المصري وصباح الجزائري وكندا حنا وعبد المنعم عمايري وشكران مرتجى ونظلي الرواس وبسام لطفي وربى الحلبي وبلال مارتيني وناصر وردياني وعلاء قاسم ونادين قدور ونيرمين شوقي وعاصم حواط وفاروق الجمعات ووفاء العبد اللـه وأحمد رافع ولؤي شانا ونور رافع ورشا رستم ومهران نعمو وطارق عبدو وأسامة عكام وحسن دوبا ومجد حنا وسلمى سليمان وسالم بولس ووائل شريفي.
وينتمي الشريط لنمط الكوميديا السوداء يروي حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل الركاب، بين دمشق وحلب تجتمع فيها ثلة من الناس مختلفة التوجهات والأعمار والأهواء، حيث تشكل صيغة ما عن المجتمع السوري، بما يحمله من تنوع وتعدد في طيف بنيته الاجتماعية.

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