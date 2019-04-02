رياضة

إقالة الجوخه جي من تدريب الحرية

الأربعاء, 03-04-2019

من جديد يشهد دوري سلة الرجال نغمة الإقالات وهذه المرة كانت بسلة نادي الحرية، فبعد النتائج المخيبة للآمال التي لحقت بالفريق منذ بداية الموسم لم يتمكن مدرب الفريق الكابتن علاء جوخه جي من إعداد الفريق بشكل جيد، فكانت الخسارات عنواناً بارزاً لمشواره في ذهاب الدوري، حيث مني بخمس خسارات مقابل فوز وحيد على فريق الساحل الأمر الذي دفع الإدارة إلى إقالة الجوخه جي وتكليف المدرب عماد شبارة وهو من أبناء النادي وسبق أن حقق نتائج مشرقة مع فرق قواعد النادي الموسم قبل الماضي، وستسعى الإدارة في المرحلة المقبلة إلى تدعيم الفريق بأكثر من لاعب بهدف تغيير الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق بمرحلة الذهاب، وأفادت بعض المصادر بأن هناك محادثات تجري بين الجوخه جي والإدارة الاتحادية لتولي قيادة فريق الاتحاد خلفاً للمدرب ياسر حاج إبراهيم لكن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق على أن تتضح الصورة خلال اليومين القادمين.

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