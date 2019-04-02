أضرار اتصالات حماة تجاوزت المليار ليرة

كشف مدير فرع اتصالات حماة منيب أصفر لـ«الوطن» أن أضرار الاتصالات بريف حماة الشمالي المحرر تجاوزت المليار ليرة، مشيراً إلى تشكيل لجنة لتقدير الأضرار التي خرَّبت المقاسم والمراكز الهاتفية في كل من صوران وطيبة الامام ومعان ومعردس فور إعادة الجيش للأمان لها.

وبين أنه وبعد الكشف الحسي عليها وتقدير الأضرار تبين أنها تتجاوز المليار ليرة عدا قيمة التجهيزات التي خربتها هذه المجموعات الإرهابية المسلحة.

وقال: الفرع جاهز لإعادة تأهيل هذه المقاسم والمراكز ولتقديم الخدمة الهاتفية للأهالي العائدين إلى قراهم ومنازلهم، بعد تخصيصه بالاعتمادات اللازمة من خطة الإعمار.

وأكد أن تخديم الريف الشمالي يتم حالياً بتجهيزات لاسلكية.

ولفت أصفر إلى أن خطة الفرع للعام الحالي تنفيذ 20 مشروعاً بقيمة 700 مليون ليرة، وتشمل كل مناطق المحافظة بمدنها وأريافها، منها بعض المشاريع التي لم ينتهِ تنفيذها بالعام 2018، ومنها مشروع توسيع شبكات بمصياف وعوج وسلحب بتكلفة 200 مليون ليرة، ونسبة الإنجاز فيها 60– 70 بالمئة.

وأوضح أن المشاريع الجديدة تشمل قرى عناب وفقرو بالغاب، وفي عين حلاقيم والقصير ودير حويت وتل أعفر وطير جملة وعدبس وجب رملة ودير ماما والصارمية وبللين والموعة بريف مصياف، وسريحين والهاشمية والمصافي بحماة، وكفر قدح وخربة القصر وجدرين بريف حماة الجنوبي، ومعظمها توسيع شبكات ومجمِّعات ووحدات نفاذ، إضافة إلى توسيع الشبكة بمركزي البعث والقوتلي بحماة، وفي سلمية أيضاً.

وأكد أصفر أن هذه المشاريع من شأنها تحسين الخدمة الهاتفية بمدن المحافظة عموماً وأريافها بعد تعافيها أمنياً.

وعن الخطوط الجديدة وبوابات النت المنفذة قال: نفذنا 16599 خطاً جديداً وأكثر من 40 ألف بوابة نت على مستوى المحافظة.