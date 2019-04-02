عربي ودولي

خيار الإدارتين في كردستان العراق يطرح من جديد

| روسيا اليوم

الأربعاء, 03-04-2019

مع استمرار المفاوضات في إقليم كردستان العراق، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكبيرين وحركة التغيير، طرح من جديد خيار الإدارتين.
وساد نظام حكم الإدارتين في إقليم كردستان، عندما كان الإقليم مقسماً بين الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي الكردستاني خلال تسعينيات القرن الماضي.
يكمن الخلاف حالياً في تأخر تشكيل الحكومة حول توزيع المناصب الأمنية ومنصب نائب رئيس الإقليم، فالاتحاد الوطني الكردستاني، يريد استحداث منصب ثان لرئاسة الإقليم، في حين يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، ضرورة الاكتفاء بنائب واحد.
وقالت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ، لـRT إن «حزبها والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يصلا حتى الآن إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، فمطالبنا هي، نائب رئيس الإقليم، إما وزارة الداخلية أو قوات الأمن (الأسايش)، بالإضافة إلى هيئة الموارد الطبيعية».
وأضافت إن «الحزب الديمقراطي يرفض مطالبنا، لذا طرحنا فكرة العودة إلى حل الإدارتين في حال لم تنفذ مطالبنا»، مبينة أن «الاتحاد لا يريد أن ينفرد حزب بارزاني بالسلطة».
من جهته يحمّل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، حيث قال القيادي في الحزب ماجد شنكالي إن «أحد أسباب تأخر تشكيل حكومة الإقليم هو إصرار الاتحاد الوطني على بعض المناصب السياسية بخلاف حصته الانتخابية».

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 03-04-2019

غضب فلسطيني لفتح البرازيل بعثة تجارية بالقدس … سلطات الاحتلال تستولي على 550 دونماً من الأراضي

الأربعاء, 03-04-2019

روسيا تسجن ضابطاً سابقاً التحق بداعش … شركات وهمية وتهرب ضريبي وتبرعات في فنلندا لتمويل الإرهاب

الأربعاء, 03-04-2019

«الدولية للطاقة الذرية»: طهران ملتزمة بالاتفاق النووي بشكل كامل.. والصليب الأحمر ينتقد الحظر المفروض عليها … ظريف: العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران إرهاب اقتصادي

الأربعاء, 03-04-2019

تحقيقات مع رجال أعمال بتهم فساد … بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري بإنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock