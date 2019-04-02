غضب فلسطيني لفتح البرازيل بعثة تجارية بالقدس … سلطات الاحتلال تستولي على 550 دونماً من الأراضي

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 550 دونماً من أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال استولت على 550 دونماً من أراضي الفلسطينيين بين حي أبو طور جنوب مدينة القدس المحتلة وإحدى المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة بهدف توسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.

في هذه الأثناء زار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو «الحائط الغربي» في القدس برفقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حين يدرس الفلسطينيون استدعاء سفيرهم في برازيليا احتجاجاً على فتح بعثة تجارية في «إسرائيل» بالمدينة المقدسة.

وذكر السفير الفلسطيني لدى البرازيل أنه قد يتم استدعاؤه لبلاده بعد تلك الخطوة التي أقدمت عليها برازيليا.

وأثار مقترح بولسونارو الأصلي غضب العالم الإسلامي، وتراجع كبار المسؤولين البرازيليين عنه خشية الإضرار بالعلاقات مع الدول العربية وتعريض صادرات بمليارات الدولارات من اللحوم البرازيلية الحلال للخطر.

وأبلغ السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن «رويترز» بأنه ربما يتم استدعاؤه، وإن كان الرد على الخطوة البرازيلية لا يزال قيد الدراسة.

وقال الزبن «طبقاً لما قيل لي فإن الأمر سيعتمد على ما سيحدث خلال زيارة (بولسونارو)… نتمنى لو لم يكن قد تم التطرق إلى موضوع القدس».

في هذه الأثناء طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحقه.

ونقلت وكالة «وفا» عن منصور قوله: إنه رغم التحذيرات المتكررة من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء لوقفها. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى واعتقلت اثنين من حراسه.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فراس الدبس لوكالة وفا: إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك واعتقلت اثنين من حراس المسجد.

بدوره أكد حزب اللـه أن المشاركة الشعبية الفلسطينية الحاشدة في مسيرات إحياء ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة السبت الماضي شكلت أبلغ رد على محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر ما سمي (صفقة القرن).

واعتبر الحزب في بيان أصدرته العلاقات الإعلامية فيه أن القرارات الصادرة عن القمة العربية في تونس جاءت أقل بكثير من خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة العربية ولم ترق إلى مستوى التعامل مع القرارات الأميركية ضد الجولان السوري المحتل والقدس العربية المحتلة.

هذا واستشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران فجر أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا وحي المطار شمال القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم والحي وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من منزلهم في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة القدس المحتلة وجنين وبلدة بيتونيا غرب مدينة رام اللـه بالضفة الغربية واعتقلت عشرة فلسطينيين.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال مبنى للفلسطينيين في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت مخيم شعفاط عبر بوابة رأس خميس بمساندة مروحية وهدمت مبنى قيد الإنشاء وسط إغلاقات وانتشار مكثف لقوات الاحتلال.

كما أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق من جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية في مدينة الخليل بالضفة الغربية.