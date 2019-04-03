نقاط السباعي على حروف الكرامة!

أطل نجم نادي الكرامة ولاعبه السابق المعتزل نبيل السباعي على صفحات «الوطن» ليوضح للجميع حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تكليف رسمي مرتقب برئاسة ناديه الحمصي العريق وليضع كامل النقاط على الحروف في وقت حرج وعصيب تتعالى فيه صرخات جماهير الفريق الأزرق الذي وصل إلى وضع مرهق يبحث فيه عن الهروب من شبح الهبوط بعد أن كان سيد الدوري وكبيره ورقماً آسيوياً مميزاً. وفي السطور الآتية كل ما أباح به السباعي من منزله بحمص في حديثه الخاص لنا.

يقول السباعي: أي شخص له الشرف في أن يكون على رأس الهرم لهذا النادي الكبير الذي بني من تعب أبنائه عبر تاريخ كبير ولي الشرف شخصيا إذا ما صارت هذه الإشاعة حقيقة على الرغم من الظروف السيئة التي يعيشها نادينا!

وأتأسف أن يصل الكرامة إلى هذه المرحلة الصعبة ومما لاشك فيه أن الأزمة التي مرت على وطننا أثرت في مسيرة النادي إضافة إلى تعاقدات مع لاعبين من الصف الثاني معظمهم مغمور مع نقص بلاعبي الشباب خلال السنوات الماضية ورغم أن لكل جواد كبوة إلا أن هذه الكبوة طالت ولو استغلت الإدارة الحالية الظروف التي أحاطت بها لكان لنا حديث آخر!

ولكن بكل أسف الإدارة الحالية تنقصها الخبرة اللازمة ووقعت بأخطاء قاتلة أدت للوصول بالنادي إلى ما هو عليه اليوم ولم تستعن بخبراته الغيورين على سمعة الأزرق وكانت الغلطة الأكبر تعاقدها مع مدرب من خارج النادي وهو لم يقدم شيئاً ولم يخدم الفريق مطلقا ولم يلب طموحات النادي!

وبرأيي يتابع السباعي: فقد تخبطت الإدارة وقامت بتخدير الجمهور بالوعود وقامت بالتعاقد مع اللاعبين دون دراسة أي لاعب لأنها بالأساس غير قادرة على دراسة اللاعبين.

ولأول مرة أشاهد جمهور النادي العظيم على الرغم من النتائج السيئة وأنا أكن له كل التحية والاحترام!

والجميع بات اليوم مدركا أن إدارة نادينا تتحمل سقوط الفريق في هذه المرحلة والنادي يحتاج اليوم إلى صدمة تبدأ من إدارته الحالية مرورا بإلغاء عقدها مع المدرب مكيس والاعتماد على مدرب جديد من أبناء النادي والاستعانة بالخبرات الموجودة في النادي وهي كثيرة وفعالة لتحسين نفسيات اللاعبين، وأثق بتجاوز المحنة إن تم تنفيذ ذلك سريعاً!