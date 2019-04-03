مالية عربين تعود للعمل من جديد.. ومالية دوما على الطريق

افتتح وزير المالية مأمون حمدان أمس دائرة مال عربين بعد توقفها لسنوات عن العمل، بفعل أعمال التدمير والتخريب التي تعرضت لها المنطقة خلال سنوات الحرب على سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير مالية ريف دمشق عامر مكي أنه تم إنجاز تأهيل هذه الدائرة خلال مدة زمنية قصيرة بالتعاون مع بلدية عربين التي وفرت الكثير من عمليات التأهيل ومستلزمات العمل، وتم تخصيص عدد من العاملين لتنفيذ المهام المالية وتقديم الخدمات المالية لأهالي عربين.

وأوضح أنه تم تأمين السجل المالي وكل الثبوتيات الخاصة بالبيانات المالية للمكلفين حيث تم استخراجها من قبو البلدية سليمة، ولم يلحق بها أي ضرر وتم العمل على توضيبها وفرزها.

وأكد المدير أن الخدمات مازالت تقدم على التوازي مع افتتاح دائرة مال عربين في مقر مالية ريف دمشق ضمن الدائرة المعنية لتسهيل تنفيذ الخدمات المالية للمكلفين من أهالي المنطقة المقيمين بدمشق وبعض المناطق البعيدة عن مركز الدائرة بعربين.

وفي هذا السياق كشف المدير عن توقيع عقد لإحداث مالية بضاحية قدسيا، وأنه يتم العمل على إنجاز التحضيرات لتأمين مختلف التجهيزات ومستلزمات العمل ليرتفع عدد مديريات مال ريف دمشق بذلك لـ10 مديريات ونحو 4 دوائر مالية.

وعن مالية دوما بين أنه يتم العمل على تجهيزها ويمكن خلال فترة بسيطة أن يتم افتتاحها، في حين مالية داريا مازالت رهن خطة إعادة التأهيل التي يتم العمل عليها، وخاصة أن مالية ريف دمشق كانت تمتلك هناك بناء من عدة طوابق مجهز بكل احتياجات العمل، لكن عملية إعادة تأهيل هذه المالية سيتم ضمن خطة تأهيل متكاملة للمدينة.