الصين تدعو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

شدد ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي على أنه يتعين على الدول التي تمتلك أسلحة نووية التخلي عن عقلية الحرب الباردة والاستمرار بالعمل لنزع هذه الأسلحة.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن ما تشاو شيوي قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول دعم معاهدة حظر الانتشار النووي قبل مؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2020 أنه «ينبغي على الدول التي تمتلك أسلحة نووية التخلي عن سياسة الردع النووي على أساس الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية والتخلص تدريجياً من الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياساتها للأمن القومي».

وأشار ممثل الصين إلى أن بلاده تدعو روسيا والولايات المتحدة إلى مواصلة تسوية خلافاتهما عبر المفاوضات والتشاور والعودة إلى الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بأقرب وقت ممكن واستكشاف سبل تمديد معاهدة نزع السلاح النووي الحالية بين الجانبين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مطلع شباط الماضي تعليق التزامات بلاده بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة منذ عام 1987 على أن تنسحب منها بشكل كامل خلال ستة أشهر في حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لدى بلاده أسئلة «خطيرة» حول قيام الولايات المتحدة بنقض التزاماتها بموجب المعاهدة.

من جهتهم أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي أصدروه بعد الاجتماع «التزامهم بدفع أهداف معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبارها حجر الأساس لنظام الحظر والأساس لمساعي نزع الأسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية»، كما أعربوا أيضاً عن استعدادهم للعمل معاً وبذل الجهود المشتركة لتحقيق نتيجة ناجحة لمؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2020.