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الإقامة في الحدائق لامتهان التسول والبيع على البسطات … قانون يشدد العقوبات على المتسولين ومشغليهم

| راما محمد

الخميس, 04-04-2019

اعتبر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق شوقي عون أن لجوء بعض المهجرين لاتخاذ الحدائق ضمن المدينة مأوى لهم بدلاً من مراكز الإيواء التي وفرتها الحكومة، يعود لامتهانهم التسول أو عمل آخر غير مشروع كالبيع على البسطات.
وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 8 المتضمن تعديل مواد في قانون العقوبات العام الخاصة بامتهان التسول فشدد العقوبات والغرامات لتصل إلى ثلاث سنوات بالسجن من يشغل الأطفال في التسول ومن شهر إلى سنة بحق من يستطيع العمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح عون أنه عند رصد الوزارة لأي حالة تشرد فإنها تتعامل معها بحسب أحكام القانون، لافتاً إلى أنه عند أخذ من يتم ضبطه من المهجرين ممن يتسول بشكل قسري، لمراكز الإيواء فهو إما يرفض ذلك أو يهرب لاحقاً منه.
وأضاف: لو افترضنا أن خدمات مراكز الإيواء ليست بالشكل المطلوب فبالتأكيد لن يكون الشارع أفضل حالاً من المركز الذي يقدم الوسائل الأساسية للحياة.

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