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إجماع على عودة مقر «البورد العربي» إلى دمشق

| فادي بك الشريف

الخميس, 04-04-2019

أعلن مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين عن زيارة الأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الصحية محمد عبد الهادي السويحلي إلى دمشق لبحث نقل مقر الأمانة العامة للمجلس من العاصمة الأردنية عمان إلى دمشق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الأمين أن هناك شبه إجماع من الأمانة العامة للبورد العربي على العودة القريبة للمجلس إلى دمشق علماً أن القرار يعود لمجلس وزراء الصحة العرب ولاسيما أن امتحانات «البورد العربي» تجرى في عمان والقاهرة، مضيفاً: بعد عودة الأمن والأمان إلى سورية أصبح من الضروري بمكان عودة المقر الدائم إلى دمشق.
وأشار الأمين إلى أن هناك مئات الطلاب السوريين حصلوا على شهادة البورد العربي الذي يتضمن فحصاً كتابياً وشفهياً على مرحلتين.

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