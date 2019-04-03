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عون يلتقي وزير خارجية فنزويلا ودمشق تستقبله غداً

| وكالات

الخميس, 04-04-2019

قادماً من تركيا، وصل وزير خارجية فنزويلا خورخي ارياسا إلى بيروت، حيث استقبله الرئيس اللبناني ميشال عون، وبحث معه العلاقات اللبنانية الفنزويلية.
أرياسا نقل للرئيس اللبناني رسالة شفهية من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تناولت الأوضاع الراهنة في فنزويلا. ويتضمن برنامج زيارة أرياسا للمنطقة، زيارة إلى سورية التي يصلها غداً، حيث من المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين فيها، وسيعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم. وتواجه فنزويلا حالياً تدخلات أميركية في شؤونها الداخلية ترمي إلى زعزعة استقرارها، عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية، ودعم القوى اليمينية فيها، في محاولة للانقلاب على حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

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