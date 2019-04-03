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الخطيب: الدفع الإلكتروني في مراحله الأخيرة

| الوطن

الخميس, 04-04-2019

أكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب بأن كتلة المتطلبات التي تعتمد عليها الحكومة الإلكترونية والمنوطة بالوزارة يتم العمل عليها بشكل حثيث وفي مقدمها مركز البيانات الحكومية الذي تم استلامه ووضعه بالخدمة إلى جانب شبكة الاتصالات الحكومية الآمنة بين المؤسسات ومنظومة الدفع الإلكتروني التي باتت في مراحلها الأخيرة إضافة إلى التوقيع الرقمي الذي وصلت تجهيزاته إلى سورية وتم البدء بنصب أنظمته.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ورشة أقامتها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أشار الخطيب إلى أن مشروع الحكومة الإلكترونية السورية توقف لبضع سنوات بسبب الحرب الإرهابية على سورية، مستدركاً: «إلا إننا عدنا «والعود أحمد» في عام 2017 بعدما تم إطلاق المشروع على المستوى الوطني برئاسة مجلس الوزراء ولجنة توجيهية عليا». وبين الخطيب أن المؤسسات الوطنية لديها نوعان من البيانات مؤرشفة وغير مؤرشفة، مشيراً إلى أن تصنيع البيانات الكبيرة أمر بالغ الأهمية للحكومات لأنها تستنبط عبرها معلومات ثمينة جداً بعد تحليل البيانات الهائلة المتدفقة يومياً، مؤكداً أن أهم استثماراتها في «بيغ داتا» تتمثل بدعم اتخاذ القرار.

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