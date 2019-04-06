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القهوة تزيد من خطر تطور سرطان الرئة

| وكالات

الأحد, 07-04-2019

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة فاندربيلت الأميركية، أن تناول فنجان أو اثنين من القهوة بانتظام يومياً، يساعد على زيادة خطر تطور سرطان الرئة.
وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من تحليلهم لـ17 دراسة علمية، شارك فيها أكثر من مليون شخص بينهم 20.5 ألفاً أصيبوا بسرطان الرئة خلال فترة الدراسة.
واهتم الباحثون بفصل العوامل المسببة لسرطان الرئة وخاصة التدخين والقهوة. ولأن المدخنين يتناولون القهوة بكثرة، يزداد احتمال حصول خطأ في تقدير الحالة.
وقد أشار الباحثون إلى أن تحليل هذا العدد من الدراسات سمح لهم بعزل تناول القهوة عن بقية العوامل المسببة لارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة. وتوصل الباحثون في النهاية إلى أن تناول فنجانين من القهوة يومياً بانتظام، رفع خطر تطور سرطان الرئة بنسبة 41 بالمئة عند المدخنين، و37 بالمئة عند غير المدخنين.

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