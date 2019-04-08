المقداد: نبذل جهوداً لإزالة الألغام ونرحب بالمساعدة النرويجية

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أن الدولة السورية تبذل جهوداً كبيرة لإزالة خطر الألغام، حيث تابعت بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الألغام بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام حملة لزيادة الوعي العام حول مخاطرها.

وخلال استقباله الأمينة العامة لهيئة المساعدات النرويجية هنرييت ويسترين والوفد المرافق لها، رحب المقداد برغبة المنظمة النرويجية بالعمل في سورية، في مجال نزع الألغام بالتنسيق الكامل مع الدولة السورية.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك»، فقد جرى خلال اللقاء استعراض الوضع الراهن لمشكلة الألغام التي خلفتها المجموعات الإرهابية بكثافة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري، وما تمثله من خطر كبير على أرواح المدنيين السوريين، إضافة إلى ازدياد عدد ضحايا الألغام والأجهزة المتفجرة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في كل مكان وجدت فيه.

بدورها أعربت ويسترين عن استعداد منظمتها للعمل الإنساني في مجال إزالة الألغام بشكل ميداني، وتقديم كل الخبرات المتاحة لديها، مشيرة إلى أن هيئة المساعدات النرويجية تنشط في العديد من البلدان التي تواجه مشكلة انتشار الألغام، حيث تساعد حكومات الدول المعنية على تنفيذ برامج وطنية لإزالتها.