4 مليارات ليرة سورية استثمارات «الشيخ نجار» في ثلاثة أشهر

بلغ حجم الاستثمار في مدينة الشيخ نجار الصناعية 4.144 مليارات ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، على حين إن حجم الاستثمار التراكمي من تاريخ تأسيس المدينة بلغ أكثر من 226 مليار ليرة.

وبحسب تقرير الاستثمار في الشيخ نجار الصناعية (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد تم تخصيص 33 مقسماً، ومنح 4 تراخيص إدارية، مع مباشرة 4 منشآت صناعية بالبناء، ودخول 15 معملاً في الإنتاج الفعلي، وتشغيل 500 عامل وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبمحصلة الاستثمار التراكمي في المدينة من تاريخ التأسيس يكون عدد المقاسم المخصصة 3752 مقسماً، وعدد التراخيص الإدارية 805 تراخيص، وعدد رخص البناء 2693 ترخيصاً، وعدد المنشآت المباشرة بالبناء 1185 منشأة، وعدد المعامل المنتجة فعلياً 550 معملاً، وعدد العاملين في المدينة أكثر من 21 ألف عامل.

وفيما يتعلق بالمشروعات قيد التنفيذ في المدينة الصناعية من الخطة الاستثمارية ما بين 2018-2019 أوضح مدير المدينة حازم عجان لـ«الوطن» أنها بلغت 37 مشروعاً، بقيمة إجمالية للعقود بلغت بنحو 2.65 مليار ليرة، وهي مشروعات تتوزع ما بين مشروعات قيد التنفيذ بنسب متفاوتة ومشروعات تم وضع الدراسات اللازمة لها.