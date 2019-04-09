برجك اليوم – الأربعاء 10 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت منغلق على نفسك ومكتف بعائلتك لأنك تنوي التقدم بجديد عملياً أو عاطفياً، وفرحة تسمعها أو تعثر عليها على الصعيد المهني لكنها مهمة لتقدمك الشخصي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ربما تهتم بفواتير أو أقساط أو دفعات يجب عليك دفعها وقد تفكر باستشارة طبيب، فحاول أن تستغل كل مواهبك لإجبار نفسك على الادخار لأن النتائج ستكون مفرحة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أهم ما في هذا اليوم الطاقة غير الاعتيادية التي تتمتع بها، فنومك قليل والدعوات حولك تحضرها وتشعر بالفرح لأنك مرغوب فيه ومحبوب ومقدر من الكثيرين.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اليوم غير مناسب للصراحة أو لفرض الآراء أو حتى للبوح بها، بل تأكد مما تسمع، فقد تفكر أكثر مما تقوم بأفعال لكن تفكيرك سلبي وقد تشعر بغيرة على من حولك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يوم جيد للتواصل والتفاهم والتنقلات وللأخبار الحلوة يرافق التفاؤل خطواتك، وقد تتعرف على شخص جديد أو تلتقي صديقاً قديماً يحمل لك خيراً عملياً تحاوره وتهتم به.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حاول أن تقبل قليلاً الضغط الآتي من رؤسائك في العمل ولا تدخل في صدامات لإقناع الطرف الآخر، فالوقت ليس مناسباً بل حاول أن تحتفظ بمكاسبك السابقة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حاول أن ترفع رصيدك بتفعيل علاقاتك باتصال أو بدعوة أو بشرح وجهة نظرك بهدوء، فأنت تستطيع معالجة مشكلاتك المتراكمة ومحو القلق الماضي والتخلص من كل ما كان يزعجك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تعمل وتساعد وتطلب المساعدات وتحقق أهدافك وتساعد غيرك على تحقيق هدفه، لأنك تسمح للسلام بأن يسود حولك وتتمنى أن يكون كل من حولك سعداء ومرتاحين.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول هذا اليوم يحمل نزاعاً بين العقل والعاطفة، لذلك أنصحك بتأجيل اتخاذ القرارات، واحذر من جرح الطرف الآخر، فكل حركة تسجل عليك يوم متعب عائلياً أو شخصياً.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تمتلك الحظوظ القصوى ولكن الإنجاز سيحتاج لتصميمك وجهودك ولكن أهم ما يجب أن تفعله أن تنظم واجباتك حسب أولوياتك لكي لا تعمل أكثر من طاقتك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ستكون الأمور مبشرة بالأفضل فقد يتغير شعورك من القلق إلى الحب وتستعيد حرارة علاقاتك، فاليوم تقُدَّر وتوضع أفعالك في مكانها اللائق فالمحيط يقدر ما تفعله ويكتشفون مواهبك.