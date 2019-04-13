21 صناعياً اشتكوا تقليد منتجاتهم لـ«التموين» … 2030 علامة تجارية وصناعية سجلت في 3 أشهر

بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية والصناعية 2030 علامة خلال الربع الأول من العام الحالي (2019)، بزيادة نحو 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير حسن أن ارتفاع عدد طلبات التسجيل للعلامات مؤشر مهم لرغبة المستثمرين في العمل بالأسواق السورية، مع توقعات باستمرار الزيادة.

وبين أن عدد طلبات تجديد العلامات والوقوعات (نقل الملكية للعلامة المسجلة أو تغيير عنوان المالك للعلامة) بلغ 930 طلباً، مع منح 1832 شهادة لمالكي العلامات وهي العلامات المسجلة، فيما بلغ عدد العلامات المجددة 375 علامة، وعدد طلبات الرسوم والنماذج 80 طلباً.

وحول طلبات براءات الاختراع أوضح حسن أنها بلغت 59 طلباً وهو عدد جيد تم منحه خلال ثلاثة أشهر، مع ملاحظة أن عدد براءات الاختراع الممنوحة لمالكي الاختراع بلغ 23 براءة.

وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من مالكي العلامات على المقلدين لعلاماتهم فهي 21 شكوى، فيما بلغت الدعاوى المقدمة أمام القضاء 44 دعوة، لا تزال منظورة أمام القضاء وهي نتيجة نزاع بين أصحاب علامات تجارية على مزورين قاموا بتقليد علاماتهم التجارية، ومنها دعاوى على أصحاب علامات تجارية غير مسجلة.

ولفت حسن إلى أن تسجيل 768 طلباً من الطلبات الدولية الواردة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) لتسجيل وتجديد ونقل الملكية للعلامة المسجلة وتغيير عنوان المالك (العلامة)، موضحاً بأن هذا الرقم يدل على بدء تعافي الاقتصاد السوري نظراً لرغبة الشركات التجارية العالمية في العمل والاستثمار بالأسواق.

وأضاف حسن إن إيرادات المديرية من التسجيل المحلي للعلامات التجارية والصناعية بلغت أكثر من 200 مليون ليرة سورية، أما الإيرادات من التسجيل الدولي فقد بلغت 384 ألف فرنك سويسري، أما الاعتراضات على قرارات المديرية فبلغت 232 اعتراضاً.