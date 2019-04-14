«النفط» تتحدث عن انفراج في أزمة المشتقات خلال أيام.. ومصادر تؤكد وصول ناقلة للتكرير

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن القطاع النفطي سيشهد انفراجات خلال الأيام القادمة، إذ قالت الوزارة في بيان لها إن الفريق الحكومي المعني بهذا الملف يعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سورية، مؤكدة أن الانفراجات ستبدأ خلال الأيام العشرة القادمة وسيكون الموضوع معالجاً.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص تمنع وصول ناقلات النفط إلى سورية ما تسبب باختناقات حادة في المشتقات النفطية.

في هذا الإطار صرح مصدر في وزارة النفط لـ«الوطن» بأن بوادر الانفراجات التي سوف يشهدها القطاع النفطي اتضحت أمس مع وصول ناقلة مكثفات، سوف تخضع لعملية تكرير في المصافي وتخلط مع نفط خام وتعالج، ومن ثم يتم استخراج مشتقات البنزين والمازوت والكيروسين منها، وهذه الناقلة تحمل 30 ألف طن.

وأوضح المصدر أنه كل الأسبوع تصل كميات من المشتقات النفطية عن طريق البر، وهذه الكمية لا تغطي استهلاك السوق، ويتم دعمها بالتوريدات البحرية.