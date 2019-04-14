روسيا تشيد بموقف أنقرة الحازم بخصوص الـ«إس 400»

أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تحيي موقف الجانب التركي في مواجهة الضغوط الأميركية غير المسبوقة التي تمارسها الولايات المتحدة ضد أنقرة. وصرح بيسكوف في حديث تلفزيوني أمس: «الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً غير مسبوقة على تركيا، وأن روسيا ترحب بالموقف الصارم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة هذه الضغوط». وقال بيسكوف في حديث لقناة «روسيا-1» التلفزيونية معلقاً على الإنذار الذي وجهته الولايات المتحدة لتركيا بسبب شرائها أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس-400 ورد الجانب التركي على هذا الإنذار «هناك ضغط فعلي غير مسبوق على أنقرة. نحن نرحب بالموقف الحازم للغاية والثابت الذي اتخذه الرئيس أردوغان ونعتبر أن موقفاً كهذا فقط يتيح لنا إطلاق حوار حر حقيقي». وأكد بيسكوف أن البلدان القادرة فعلاً على التصرف باستقلالية وسيادة تعدّ على الأصابع، و«روسيا وتركيا بينها». وكانت الولايات المتحدة قد وجهت لتركيا إنذاراً بسبب شرائها أنظمة الصواريخ الروسية «إس-400»، على حين رفض الجانب التركي إنذار واشنطن مؤكداً تمسك بلاده بصفقة الصواريخ الروسية مهما كان.

وفي سياق آخر أعلن نائب مدير الهيئة الروسية للبحوث المتقدمة إيغور دينيسوف أن روسيا تستعد لإطلاق غواصات مسيرة متطورة بعيدة المدى.