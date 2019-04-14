برجك اليوم – الاثنين 15 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أمور تضايقك تقوم بكبتها داخلك ما يولد لديك ذلك الألم وقد ينحرف مزاجك، فلا تهدر وقتك بتفاصيل لا تلزمك بل كثف جهودك لإنهاء عملك ولا تؤجل أمورك الضرورية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار استفد من الأيام الإيجابية فقد تفخر بالنتائج التي تتلقاها لأعمالك وللنجاح الذي تحققه، لأنك سعيد والآخرون يقدرونك حق قدرك وأنت تعبر عن ذاتك ومشغول بالأمور المنزلية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت مولود في برج لن يجعلك تشعر بالاكتفاء أبداً وتبحث دائماً عن الكمال، ولكنك لن تجده لأنه ليس موجوداً فحاول إجراء تغيير معمق يجعلك تقبل بما هو موجود.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اليوم جيد، وقد تفكر بزيارات عائلية أو تفكر بمشاريع بيع أو شراء وقد تحقق مكاسب، وتصب تفكيرك بعلاقاتك الشخصية وخاصة مع العائلة وتحاول إصلاح بعض العلاقات.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد يضايقك قرار يؤثر في أمورك المالية وقد تضطر لصرف إضافي على أمور صحية، فاحسب ما يلزمك فعلاً بعيداً عن الصرف على الرفاهية فالتوازن مطلوب وضروري.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ابدأ ببصيرتك الداخلية لتستشف تلك الأجزاء المهملة من ذاتك ولتعرف ماذا تريد بالضبط؟ فربما أبارك بجديد لك فأنت تبدل قناعاتك وأفكارك وطريقة تفكيرك وتناقش محيطك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد لا تسير الأمور على طريقتك أو يتقاعس المحيط عن مساعدتك فلا تثق بأي شخص أو تحن إلى شيء بالماضي وربما تحاول جاهداً أن تستعيده أو تسمع الكثير من العتاب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تستقبل ضيوفاً من خارج بلدك أو تفكر بسفر مجد لأمورك المهنية أو المالية، فأنت في قلب التجمعات المرحة وربما تعد لأفراح قد تؤثر في حياتك الأسرية والعائلية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اليوم قد تعاني النقد على الصعيد العملي أو من تدخل في أمورك بطريقة تضايقك، وقد تكون عصبياً أو محبطاً ما يحصل حولك لأنه لا يرضيك، فلا تستبد برأيك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الغفران ميزة جيدة وجميلة فيك وربما تصحح أخطاءك أو تعيد النظر في أمورك، فاليوم يحمل لك الوعود الكبيرة الأهم أنك تريد أن تحصل على استعادة الثقة بنفسك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تشعر بمحبة أهلك أو أصدقائك والحقيقة أنهم يقفون إلى جانب قراراتك ويؤيدونها، فاستفد من الظروف لترتب أمورك ولتستند على محبة المحيطين بك حتى في ترتيب أمورك العملية.