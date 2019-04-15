الكافيين يعزز الأداء أثناء ممارسة الرياضة

يعد تناول الكافيين أمراً شائعاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لكن دراسة حديثة وجدت أن تناوله قبل التمارين يقدم مزايا حقيقية أفضل للرياضيين.

وكشفت مراجعة لبحوث سابقة أن تناول الكافيين قبل ممارسة التمارين الرياضية، قد يحسن أداء مجموعة واسعة من التدريبات.

وتوصل الباحثون إلى أن الكافيين يمكنه على وجه الخصوص تعزيز السرعة والطاقة والقوة والتحمل.

وقال جوزو غرجيك، قائد فريق البحث من جامعة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا: «المكملات التي تحتوي على الكافيين شائعة جداً بين الرياضيين، وكشفت دراسة ترجع لعام 2011 أن نحو 75 بالمئة من عينات بول رياضيين شاركوا في الألعاب الأولمبية، يحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين».

وفي 2004، رُفع الكافيين من قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كمادة يحظر تناولها خلال المنافسات.

وأجرى غرجيك وزملاؤه دراسة شاملة لنتائج مراجعات سابقة حللت عدة دراسات تتعلق بالكافيين والأداء الرياضي، واكتشفوا أن الكافيين عزز قدرة العضلات على التحمل وقوتها وأداء القفز وسرعة أداء التمارين.

وقال غرجيك: «كقاعدة عامة يكون لتناول كوبين من القهوة قبل نحو 60 دقيقة من بدء التمرين تأثير قوي لدى معظم الأفراد».