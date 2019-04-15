تنويعات سردية في الرواية العربية الحديثة … د. مرشد أحمد: الرواية الحديثة هي رواية الحرية إذ ترفض الأشكال الجاهزة للفكر

«هيمنت الرواية التقليدية على مشهد الإبداع الروائي فترة لا بأس بها من الزمان متجلية بميزات خاصة بها على المستويين الحكائي والسردي، والرواية على الرغم من أنها لا تتسم بقوانين قادرة عبر تعاقب الزمان، لكونها حسب فهم باختين غير قابلة بطبيعتها للتقنين، ما دامت شكلاً يبحث باستمرار عن شكل له، ويعيد النظر في الأشكال التي استقر فيها». الكلام للدكتور مرشد أحمد بدأ به إضاءته التعريفية لكتابه (تنويعات سردية في الرواية العربية الحديثة) الصادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، من القطع الكبير بواقع159صفحة، مبيناً في خمسة فصول أن التحديث الروائي يأتي استجابة منطقية لقوانين الحياة، وخصوصاً أنه من مزايا الرواية لا تقبل الخضوع للقوانين والقوالب الجاهزة، فاقتضى النزوع الحداثي تحرير الروائي من كل ما يكبّل الذهنية السردية، في عملية التفكير والتخييل وامتلاك رؤية ناضجة للعالم، تمكنه من إدراك تحولات المجتمع، وملامسة روح العصر، والإجابة عن أسئلة الوجود وفق منظور حداثي، إضافة إلى العديد من القضايا الجوهرية التي نورد لكم منها التالي:

في الرواية التقليدية

الميزات التي تجلّت بها الرواية التقليدية حفزت الدارسين إلى اتخاذها على سبيل التقريب وفق مؤشرات معيارية سهّلت تمييز الرواية التقليدية عن غيرها من النصوص الروائية التي تنتمي إلى باقي الاتجاهات الأدبية، ومن أهم المزايا التي ذكرها د. مرشد أحمد في بحثه:

• السرد الواقعي التقليدي يَعدّ نفسه معادلاً للحياة، أو محاولة لإعادة إنتاجها أدبياً على الورق، فالبراعة كامنة في دقة المحاكاة، وفي السياق من أجل إيقاع المتلقي في شبكة الوهم السردي.

– النزوع إلى افتراض أن الروائي والمتلقي يتعاملان على السواء مع حقائق مطلقة وليست نسبية، فالتنبؤ الناتج عن مجموعة من التوقعات التي لا سبيل إلى الشك في وقوعها قابل للتحقق.

• السرد في الرواية التقليدية يفترض وجود درجة من التماثل في منطلقات الرؤية والتفسير بين المبدع والمتلقي.

• الموضوع الروائي الذي يشكل جوهر الحكاية يحتل مكان الصدارة.

• وجود نوع من الوحدة المكانية، ومن سيطرة الإنسان على الجغرافيا.

• تجلي الزمان بسماته الفلكية، فهو زمن متعاقب، يخلو من مزايا اللعب الزماني.

• النثرية السردية، لا تتجاوز إطار المتداول والمسموح به، فهي جزء من الرؤية اللغوية التي تجعل اللغة وعاء للمعنى.

في الرواية الحديثة

تحت هذا العنوان يتابع د. أحمد: إن الرواية الحديثة ترفض الأشكال الجاهزة للفكر وطرائق التعبير، لأنها لا تقبل أن تصبح شيئاً جاهزاً قابلاً للتعميم، فلكل نص روائي مظاهر حداثة، ولكل روائي مفهومه الخاص للحداثة وآليات تجسيدها إبداعياً، فالحداثة الروائية تملّك موضوعي للمعرفة الأدبية وإدراك ناضج لمحمولاتها الجمالية. وهذا يقتضي منا أن نفهم الحداثة الروائية في بعديها الزمني والأدواتي، أي بكونها مشروعاً مغايراً فكرياً وإبداعياً للسائد والمألوف وطريقاً نحو فهم أعمق وأشمل لأسرار الإبداع الروائي وتذوق جمالياته.

ويقول الباحث: «إن الرواية الحديثة هي رواية الحرية إذ تؤسس قوانينها الذاتية، فكل رواية حديثة تسعى إلى أن تؤسس قوانين اشتغالها في الوقت الذي تتيح فيه هدمها وهي لا تدعي لنفسها فلسفة معينة، وترفض الأشكال الجاهزة للفكر ولطرائق التعبير عنه، ولذلك لا يمكن للحداثة الروائية أن تتحول إلى شيء جاهز، أو إلى وصفات يمكن الاسترشاد بها، لأن لكل نص روائي مظاهر حداثته المؤسس عليه، ولكل روائي مفهومه الخاص للحداثة وآليات تجسيدها إبداعياً، فالحداثة الروائية تملّك موضوعي للمعرفة الأدبية، وإدراك لمحمولاتها الجمالية، ولم تكن أبداً مجرد نعرة، لم تفض إلى إنجاز إبداعي خلاق، وهذا يقتضي أن نفهم الحداثة الروائية في بعديها الزمني والأدواتي، أي لكونها مشروعاً مغايراً إبداعياً وفكرياً للسائد والمألوف والنمطي، وطريقاً نحو فهم أعمق وأشمل لأسرار الإبداع الروائي».

في السرد الحداثي

في هذا الجانب يوضح باحثنا أن السرد الحداثي يرفض إعادة الواقع وفق رؤية فكرية مسبقة ذات أبعاد مرجعية، وقد تحولت إلى مغامرة تشكيلية جمالية، ويتابع: «فهي تنحو لأن تصير رواية عن الرواية، أو بتعبير أفضل رواية تعكس ذاتها، وتدمج في دائرة تشكيلها التفكير حول الرواية. ووسائل الرواية، تؤكد نفسها بصفتها بحثاً، وإن أفلت منها موضوع بحثها، إنها ليست كتابة لمغامرة، بل مغامرة لكتابة». لافتاً إلى أنه كي تحقق القيمة يقتضي التحديث من الروائي الحداثي «الوعي بالتحديث، أي توافر المبدع على معرفة الأسس النظرية لتجارب الآخرين، لئلا يصبح مقلداً في شكل ما، وتوافره على أسئلته الخاصة التي يسعى إلى صياغتها فنياً، يجب عليه أن يستجيب لسياقه الثقافي ورؤيته للعالم»، متابعاً: لأن الوعي الجديد يستدعي رؤية إبداعية جديدة ماهرة باستخدام آليات جديدة تسهّل عملية عرض الحكاية على المتلقي. ويختم هنا: «باختصار شديد نقول: إن الحديث عن التحديث في الرواية هو حديث عن أشكال روائية جديدة تضمنت آليات صياغية جديدة».

هيكلية البحث

تم تقسيم الكتاب (تنويعات سردية في الرواية العربية الحديثة) إلى إضاءة معرفية عرض فيها د. مرشد أحمد ميزات الرواية التقليدية القائمة على منظومة القيم الاتفاقية المتعارف عليها في النقد الروائي، وذكر طبيعة التحول إلى الرواية الحديثة محدداً أهم مرتكزاتها المعرفية والإجرائية، وخاصة مظهرها السردي الناهض على آليات سردية حديثة لم تعرفها الرواية العربية التقليدية بشكل عام. ثم تتالت الفصول بعد الإضاءة المعرفية مخصصاً الباحث كل آلية سردية حديثة في فصل مستقل، وهي: جدل البنيات الشكلية، والتهجين الأجناسي، والمصاحبات النصية، والتناوب السردي، وجماليات الوصف السردية. معتمداً المنهج البنوي كي يتمكن من الإحاطة بمظاهر اشتغال السادر على الآلية السردية، وكيفية احتوائها الحكاية والدلالة عليها، معتمداً على توسيع البعد البنوي من خلال تأكيد العلاقة الكائنة بين النص الروائي ومرجعه، والاهتمام بالمؤلف، والتشديد على جماليات القراءة بفعل الاتكاء على بعد التلقي.