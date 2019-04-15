عربي ودولي

وقف التعاون بشكل كامل بين روسيا والناتو

| روسيا اليوم- نوفوستي

الثلاثاء, 16-04-2019

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، أن روسيا والناتو أوقفا تعاونهما بشكل كامل عبر الخطين، المدني والعسكري.
وقال غروشكو: «تخلى الناتو بنفسه، عن الأجندة الإيجابية في العلاقات مع روسيا. لم يعد ذلك موجوداً، وحتى الآن لا علامات تدل على أن الناتو يعرف كيفية الخروج من هذا المأزق».
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، قرار الحلف بوقف اتصالات العمل الاعتيادية عبر الخط العسكري، بـ«غير المعقولة»، وأشار إلى أن الأمن في أوروبا يعتمد إلى حد كبير على العلاقات بين روسيا وحلف الناتو.
ويرى الدبلوماسي الروسي، أن الحلف تمادى كثيراً، في تأجيج المواجهة مع روسيا، وقال: «إنها مفارقة، لكن العلاقات بين روسيا والناتو اليوم، تذكرنا كثيراً بالحالة المعتادة التي شكل الحلف لأجلها، الحرب الباردة، من جديد نفضوا الغبار عن آرميل: الحوار والردع، ولكن حالياً هناك الكثير من الردع والقليل جداً من الحوار».
وذكّر غروشكو، بأن إجمال النفقات العسكرية لدول الناتو، زاد في العام الماضي على تريليون دولار، أي أكثر بـ22 مرة عن المؤشر الروسي في هذا المجال، وشدد على أن موسكو، لا تنوي الانخراط في سباق تسلح، وتركز فقط على الوسائل الفعالة والدقيقة.

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