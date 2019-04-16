السيتي يواجه السبيرز وقطبا الليغا في لقاءين باسكيين … اليوفي والباريسي على أبواب التتويج

بعد فشله في الجولة الفائتة يحاول يوفنتوس الوصول إلى منصة التتويج رسمياً بلقبي السييراA عندما يستقبل فيورنتينا في يوفنتوس آرينا حيث لم يخسر هذا الموسم وسبق له الفوز على الفيولا في آخر 3 مواجهات وكلها بشباك نظيفة أما الفوز الأخير لفيورنتينا في تورينو فيعود إلى 11 عاماً، وكان اليوفي خسر بغرابة أمام سبال بالجولة الفائتة مؤجلاً الحسم، وفي قمة الأسبوع يلتقي إنتر وروما في فرصة شبه أخيرة للجيلاروسي للحاق بركب المربع الكبير وهو الذي يتأخر عن النييرازوري بست نقاط، وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1/1.

وفي فرنسا ستكون فرصة الباريسي مواتية لحسم اللقب على أرض نانت عندما يلتقيه الليلة (بداية من الثامنة مساء) على أرض ملعب البوجوار في مباراة مؤجلة من الأسبوع 28 ويحاول الباريسي تعويض هزيمته المذلة أمام ليل في الجولة الفائتة، وعليه قد يكون اللقاء الكلاسيكي أمام موناكو ضمن الجولة 33 مناسبة للاحتفال باللقب الثامن علماً ان فريق الإمارة مازال قريباً من دائرة الهبوط.

وفي إنكلترا ينتظر ليفربول الذي يزور كارديف الأحد خدمة كبيرة من توتنهام الذي يحل ضيفاً على السيتي في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليغ حيث يتصدر الريدز بفارق نقطتين إلا أن السيتي يملك مباراة مؤجلة، وكان توتنهام خسر ذهاباً على أرضه بهدف لكنه عاد وفاز بلندن بهدف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ويلتقي الفريقان إياباً الليلة بداية من العاشرة على ملعب الاتحاد، ويخشى الريدز مفاجآت كارديف الذي يصارع للهروب من خطر الهبوط علماً أن الريدز فاز ذهاباً 4/1 وسبق له الفوز قبل 5 سنوات 6/3 عندما زار ملعب كارديف للمرة الوحيدة خلال الألفية الثالثة.

وفي ألمانيا تتواصل لعبة القط والفأر بين البايرن ووصيفه دورتموند، ويستقبل البافاري على أليانز بريمن الذي لم يخسر خلال 12 جولة فائتة وكذلك لم يعرف الفوز على البايرن منذ 2008، بينما دورتموند يحل ضيفاً على فرايبورغ ثالث عشر اللائحة والذي لم يفز على أصفر الرور منذ 2010، أما في إسبانيا فسيكون موعد قطبي الليغا مع قطبي الباسك، فالبرشا يستقبل سوسيداد الذي لم يخرج من نيوكامب فائزاً خلال ربع قرن أما الريال الذي أنهى الجولة 32 بتعادل مع جاره ليغانيس فيستضيف بلباو سابع الجدول، وسبق للفريقين التعادل في ثلاث مواجهات أخيرة علماً أن الفوز الأخير لكبير الباسك في برنابيه حدث قبل 14 عاماً، وبالمقابل يرحل الأتلتي لملاقاة إيبار ثالث الباسكيين وعينه على تثبيت الفارق مع جاره الملكي ولم يخسر الأتلتي أمام مضيفه منذ صعوده إلى الليغا 2014 إلا أنه فرض عليه التعادل في مدريد في آخر زيارتين.

جدول المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 35

• السبت: مان سيتي * توتنهام (2.30)، وولفرهامبتون * برايتون، ويستهام * ليستر سيتي، هيدرسفيلد * واتفورد، بورنموث * فولهام (5.00)، نيوكاسل * ساوثهمبتون (7.30).

• الأحد: إيفرتون * مان يونايتد (3.30)، كارديف سيتي * ليفربول، الآرسنال * كريستال بالاس (6.00).

• الإثنين: تشيلسي * بيرنلي (10.00).

الإسباني – الأسبوع 33

• الجمعة: ألافيس * بلد الوليد (10.00).

• السبت: سلتا فيغو * جيرونا (2.00)، إيبار * أتلتيكو مدريد (5.15)، رايو فاليكانو * هويسكا (7.30)، برشلونة * سوسيداد (9.45).

• الأحد: ليفانتي * اسبانيول (1.00)، خيتافي * إشبيلية (3.00)، ريال مدريد * بلباو (5.15)، فياريال * ليغانيس (7.30)، بيتيس * فالنسيا (9.45).

الألماني – الأسبوع 30

• السبت: بايرن ميونيخ * بريمن، ليفركوزن * نورنبرغ، ماينز * دوسلدورف، أوغسبورغ * شتوتغارت (4.30)، مونشن غلادباخ * لايبزيغ (7.30)، شالكه * هوفنهايم (9.30).

• الأحد: فرايبورغ * دورتموند (4.30)، هيرتا برلين * هانوفر (7.00).

• الإثنين: فولفسبورغ * فرانكفورت (9.30).

الإيطالي – الأسبوع 33

• السبت: بارما * ميلان (1.30)، لازيو * كييفو فيرونا، جنوا * تورينو، بولونيا * سامبدوريا، أودينيزي * ساسولو، كالياري * فروزينوني، إمبولي * سبال (4.00)، يوفنتوس * فيورنتينا (7.00)، إنتر ميلانو * روما (9.30).

• الإثنين: نابولي * أتلانتا (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 33

• الجمعة: ديجون * رين (8.00)، ليون * أنجيه (9.45).

• السبت: غانغان * مرسيليا (6.00)، نيس * كان، ستراسبورغ * مونبيلييه، نيم * بوردو (9.00).

• الأحد: تولوز * ليل، نانت * أميان (4.00)، ريمس * سانت إيتيان (6.00)، سان جيرمان * موناكو (10.00).