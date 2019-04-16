5 أشخاص وسطياً يستخدمون كل خطّ … عربش لـ«الوطن»: 8 ملايين مستخدم للإنترنت عبر البوابات في سورية

كشف الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات زياد عربش لـ«الوطن» عن عدد المستخدمين التقريبي على شبكة الإنترنت في سورية عبر البوابات والذي يصل إلى 8 ملايين مستخدم.

وبيّن أنه وبتحليل بسيط، بالاعتماد على الأرقام الخاصة بعدد المشتركين في السورية للاتصالات في بوابات «ADSL» وهو نحو 1.65 مليون خط مفعّل، وعدد المستخدمين لكل بوابة يصل 5 أشخاص وسطياً، يصل إلى ما يقرب 8 ملايين مستخدم فقط من خلال البوابات بغض النظر عن المستخدمين المتصلين عن طريق جوالاتهم عبر خطوط الإنترنت الخاصة بشركات الخلوي.

وأكّد عربش أن أكثر المعلومات التي يتم تبادلها عبر الإنترنت تتم من خلال تطبيق الدردشة «واتس آب» وموقع تبادل المعلومات «الفيس بوك» مقارنة مع التطبيقات الأخرى كاليوتيوب والتويتر، مبيناً أن سرعة الإنترنت هي مؤشر لزيادة عدد المستخدمين إلى حد ما، ولكن ليست مؤشراً كافياً وحدها فقط، منوهاً بوجود مؤشرات أخرى لكون عمليات الاستهلاك من الإنترنت مختلفة من مواطن إلى آخر حسب الاستخدام والهدف منه.

ولفت إلى أن الاختلاف في طريقة الاستخدام والاستفادة مؤشر مهم أيضاً لكون مستخدمي الإنترنت في الدول الغربية يلجؤون إليه للتعلّم أكثر من التسلية، موضحاً أن الحكومة السورية اليوم تعمل على تعزيز استخدام الإنترنت من خلال الكثير من الإجراءات اللازمة لتأسيس الحكومة الإلكترونية وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، لافتاً إلى أن سورية مستمرة بهذا المجال رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها خلال الأزمة واليوم بعض مواقع الوزارات بدأت تقدم خدمات إلكترونية.

وأكّد عربش ضرورة أن نعرف إلى أين نسير في مجال تكنولوجيا الإنترنت والتطور الهائل الذي يحدث كل صباح في هذا المجال، والذي يحتاج إلى جمع عدّة مؤشرات، موضحاً أننّا اليوم في المرحلة الأولى المتمثلة بالنضوج الأولي للحكومة الإلكترونية، أمّا المرحلة الثانية، فتتجسد بتوافر التطبيقات التي تقدم خدمات إلكترونية في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن عملية ضبط استخدام الإنترنت وكيفية الاستفادة من الشبكة يحقّقان وفراً كما هو مطبق في البطاقة الذكية في مجال المحروقات، لكوّن هذا الإجراء وفّر الكثير من الهدر، معتبراً أن السير في طريق إتمام الحكومة الإلكترونية سوف يضبط الفساد بشكل حتمي.

وكانت قد بيّنت وزارة الاتصالات والتقانة عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك أنه في حال تحليل الحزمة الدولية لمستخدمي الإنترنت تبين أن 70 بالمئة من مستخدميه يعتمدون على تطبيقات التواصل الاجتماعي من (الفيسبوك، واتس آب، يوتيوب).