تصدير100 ضب إلى هونغ كونغ … سليمان: تايلاند تستورد السلاحف السورية !!

كشف مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة حسين سليمان عن تصدير 12880 سلحفاة من ريف دمشق إلى كل من تايلاند وعمان خلال عام 2018.

وبين سليمان لـ«الوطن» أن الحجر الصحي في وزارة الزراعة يراقب ويفحص جميع الحيوانات والنباتات التي تدخل وتخرج من البلاد، ولا يتم إعطاء موافقة تصدير أو استيراد ما لم تكن مطابقة لشروط الحجر الصحي، وذلك بهدف حماية الصحة العامة من جانب، وكذلك لإعطاء السمعة والموثوقية الطيبة لأي مادة يمكن أن تخرج من البلاد.

ولفت سليمان إلى أنه ومن خلال استعراض أرقام الحيوانات التي دخلت وخرجت خلال العام الماضي من المنافذ الحدودية المعتمدة تبين أنه تم استيراد 3189 رأساً من العجول من منشأ مولدافيا عن طريق مرفأ طرطوس كما تم استيراد 50 قرداً من السودان عن طريق ريف دمشق و12755 كغ من النحل الحي من مصر، وكذلك تم استيراد 554 طيراً للزينة من الإمارات واستيراد 4021 رأساً من البكاكير الحوامل من ألمانيا و9 سباع ونمور من أوكرانيا، مضيفاً: استوردنا رأسين فقط من الخيول من لبنان و19 قطاً برياً من البحرين و4 طيور نعام من الإمارات وشبلين من أوكرانيا و146 نسناساً أخضر من السودان و11 كلباً من الإمارات و72 غزالاً من الإمارات أيضاً.

وتابع: أما بالنسبة للحيوانات التي تم تصديرها وتم الكشف عليها من قبل الحجر الصحي فقد بلغت 10 رؤوس من الأغنام إلى لبنان و220 رأساً من حيوان السمور من عمان ورأسين من الخيل من لبنان، إضافة إلى 363050 فرخاً من أسماك الزينة تم تصديرها إلى كل من العراق والأردن و100 كلب وقط إلى الأردن وألمانيا، كما تم تصدير 78198 طيراً للزينة إلى دول الخليج ومصر، وتصدير 100 ضب إلى هونغ كونغ و435 سنجاباً إلى الكويت، و12880 سلحفاة إلى تايلاند وعمان وتصدير 23 نيصاً إلى عمان و10 رؤوس من الماعز الشامي إلى لبنان و3 غريريات إلى عمان و500 أرنب إلى الكويت، وأضاف سليمان أنه تم خلال العام الماضي مرور 1493 رأساً من الأغنام بشكل ترانزيت من منشأ مولدوفيا متوجهة إلى لبنان.