إغلاق كازيتين بريف دمشق لتقاضي أسعار زائدة

صرّح مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق لـ«الوطن» بأن عدداً من الكازيات الخاصة دخلت على خط استغلال وضع البنزين والظروف الحالية بتقاضي أسعار زائدة والتلاعب على المواطنين، منوهاً بوجود شكاوى واردة إلى المديرية حول قيام عدد من المحطات بتقاضي أسعار زائدة أو الامتناع عن بيع المادة خلال الفترة القليلة الماضية رغم وجود كميات من المادة.

وبين المصدر أن عناصر المديرية نظمت نحو 10 ضبوطات غش وتلاعب في مبيع كميات البنزين خلال فترة أسبوع تزامناً مع الازدحامات الحاصلة على المحطات، منوهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الضبوط إلى القضاء.

وكشف المصدر عن إغلاق محطتين خاصتين في القلمون والغوطة لمدة شهر بعد الحصول على موافقة محافظ ريف دمشق، وذلك بسبب تقاضي أسعار زائدة من المواطنين، مستغلين وضع البنزين حالياً.

ونوه بأن المواطن يحصل على وصل استلام البنزين من الكازية بموجب البطاقة الذكية، الأمر الذي يوضح إن كان هناك أي تلاعب، لافتاً إلى إجراء جولات يومية على مختلف المحطات الخاصة في ريف دمشق، ومتابعة أي شكاوى واردة، مضيفاً أن توزيع المادة مراقب، ولاسيما أن الكميات يتم تخريجها بموجب البطاقة الذكية.