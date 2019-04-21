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«التحالف» يجند العشرات في «الركبان» تمهيداً لعدوان محتمل

| وكالات

الإثنين, 22-04-2019

كشفت مواقع إلكترونية معارضة، نقلاً عن «مصدر خاص» في ميليشيا «جيش مغاوير الثورة» المدعومة من «التحالف الدولي»، أن الأخيرة «بدأت بضم عشرات الشبان من «مخيم الركبان» لصفوفها مؤخراً، وشرعوا بتلقي التدريبات العسكرية المكثفة، واعتبرت المواقع، أن هذه الخطوة «تحضيرية لمواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة». وأكد المصدر، أن «التدريبات وعمليات الانضمام الحديثة تهدف لرفع الكفاءة القتالية لدى «جيش المغاوير»، ضمن الخطة المعدة للمرحلة القادمة، حيث تسعى قوات التحالف الدولي للسيطرة على مدينتي البوكمال والميادين شرقي دير الزور»! بحسب المواقع.

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