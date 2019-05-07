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100 ألف برميل من النفط الخام إلى مصفاة بانياس

| رامز محفوظ

الأربعاء, 08-05-2019

كشفت مصادر حكومية بعودة مصفاة بانياس مجدداً إلى العمل مع وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى المصفاة تصل إلى حدود مليوني ليتر، أي ما يعادل 100 ألف برميل، وسيتم تكريرها وطرحها بالسوق خلال مدة تصل إلى 20 يوماً تقريباً.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبرت المصادر أن هذا سينعكس إيجاباً على السوق التي شهدت في الآونة الأخيرة انفراجاً محدوداً في أزمة البنزين وخصوصاً أن الإنتاج المحلي بالإضافة للاستيراد من مادة المازوت أصبح يغطي 50 بالمئة من حاجة السوق.
في الغضون لوحظ أن هناك ازدحاماً على محطات الوقود من السرافيس لتعبئة المازوت ولجوء بعض أصحابها إلى رفع سعر التعرفة للضعف.

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