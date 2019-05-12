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35 ألف ليرة الدخل اليومي المتوسط للمتسول!

| محمود صالح

الإثنين, 13-05-2019

كشف مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس محافظة دمشق شوقي عون، أن الدخل اليومي المتوسط للمتسول وصل إلى 35 ألف ليرة.
وأشار عون في مداخلته خلال اجتماع أعضاء مجلس محافظة دمشق في دورته الثالثة، إلى أن 99 بالمئة من المتسولين ليسوا بحاجة، بل اتخذوا من التسول مهنة للكسب وقد تم ضبط 3 مشغلين كبار.
من جانبه أكد مدير السياحة طارق كريشاتي على التشديد الذي توليه المديرية خلال شهر رمضان، وهناك إجراء جديد في هذا العام من خلال التعميم على المطاعم لمعالجة الفائض من الطعام بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

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