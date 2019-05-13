سباق الأغاني الرمضانية بين التوّهج والخبّو … سوريون مبدعون في شارات المسلسلات في الموسيقا والغناء

أصبح تتر المسلسل بطاقة تعريفية له، حتى إنه يساهم في نجاحه أو فشله، والدليل على ذلك المتابعة الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدات على اليوتيوب، وفي المعادلة أضحت أغنية التتر ليست أداة تكميلية للعمل، بل هي أحد العوامل المساهمة التي يعوّل عليها كثيراً في نجاحه، ليس هذا فقط، بل معيار للجودة من عدمه، حتى إن بعض التترات تجاوزت شهرة أبطال المسلسل نفسه. هذا الأمر فطِن له أصحاب شركات الإنتاج في العالم العربي، ولتجنب الكساد في التسويق الدرامي، وبأسلوب يعطي الشركة جانبا من الأرباح، صار التتر من أولوياتهم، ويؤخذ بالعمل على الشارة بمجرد الاتفاق على إنتاج المسلسل، والتواصل مع الشعراء والملحنين المغنين يأخذ الوقت والجهد في المتابعة، مثله مثل التواصل بين المخرج والممثلين وكل الكادر المطلوب في الأداء التمثيلي للمسلسل، هذا عدا التفاوض المالي للتتر، فهناك بعض المغنين تجاوزت أجورهم عن آلاف الدولارات.

اليوم نكتفي فقط باستعراض سريع لأهم الشارات الرمضانية التي حصدت أعلى نسبة متابعة من المشاهدين.

شيرين عبد الوهاب

دخلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب السباق الرمضاني الحالي، بحضور قوي عبر أغنية «يا بتفكر يا بتحس» اللبنانية اللهجة في مسلسل «خمسة ونص»، وقد حصدت على فور الطرح ملايين المشاهدات والمتابعات، والملايين رقم لم يرتبط فقط بأرقام المتابعة، بل عقّب المهتمون بأن الأجر الذي تقاضته شيرين- وهي بالطبع من نجوم الصف الأوّل- من شركة الصبّاح ميديا الإنتاجية هو الأعلى، ويقدّر بـ300 ألف دولار. كما يُرجّح أن تكون شيرين قد حصلت على الأجر الأقصى الذي يمكن أن يتقاضاه فنان، وبالطبع هذا الأمر ليس بغريب عليها، فالفنانة وصاحبة أغنية «مشاعر» في المسلسل المصري «حكاية حياة» من بطولة غادة عبد الرازق، تمكّنت عبر التتر من أن تحصد نحو 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، لتتجاوز بذلك الأغنية شهرة المسلسل وتصبح واحدة من أنجح أعمال شيرين.

وبالعودة إلى أغنية «يا بتفكر يا بتحس» فيها غامرت عبد الوهاب- للمرة الأولى -بالغناء باللهجة اللبنانية في تحدّ جديد تقدمه لجمهورها، فالأغنية من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي، وطُرحت كفيديو كليب بظهور شيرين إلى جانب أبطال العمل. جاءت الردود متفاوتة بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب البعض أن عبد الوهاب لم توفّق بغنائها اللهجة اللبنانية، وخصوصاً أن بعض الكلمات هي لبنانية صرفة، بينما قال آخرون إن إحساس أو أداء شيرين-كعادتهما-قد تفّوقا على اللحن والكلام، وبالتالي المحاولة نجحت في عبور حاجز اللهجات. «يا بتفكر يا بتحس» تروي جزءاً من رواية إيمان السعيد كاتبة المسلسل، بضرورة اتخاذ قرار حاسم من بطلة المسلسل نادين نسيب نجيم، لوقوعها بحب مرافق زوجها -الفنان قصي خولي- والحارس الشخصي الفنان معتصم النهار، في إخراج من فيليب أسمر.

نوال الزغبي

أغنية «الناس العزاز» حتى اليوم من أكثر الأغاني نجاحاً واستماعاً للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التي غنتها في تتر مسلسل «لأعلى سعر» سيناريو وحوار مدحت العدل، ومن إخراج محمد العدل، وبطولة: زينة، نيلي كريم، أحمد فهمي. والأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد الموجي وأمين نبيل.

في الموسم الرمضاني الحالي تتابع- وللمرة الثالثة- الفنانة تجربة غناء تترات المسلسلات، حيث أطلقت فيديو كليب أغنية «لما بتحسبا» من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان، تتر مسلسل «بروفا»، في ثاني تعاون لها مع شركة «إيغل فيلمز»، بعد تعاونهما قبل عامين في شارة مسلسل «كارميل»، وشارك في تمثيل الكليب-من إخراج إيلي السمعان-أبطال المسلسل وهما الفنان أحمد فهمي وماغي بوغصن، مع ظهور نوال في عدد من المشاهد، والعمل من كتابة يمّ مشهدي وإخراج رشا شربتجي.

ناصيف زيتون

يستمر المغني ناصيف زيتون في تعاونه مع شركة الإنتاج الصبّاح ميديا للسنة الثالثة على التوالي، من خلال الجزء الثالث لمسلسل «الهيبة الحصاد»، وكما لاحظنا أن أغنية العمل في الجزأين السابقين «مجبور» ما زالت أغنية البداية، لتحل في أغنية النهاية التعاون الجديد«أزمة ثقة» التي حصدت أكثر من سبعة ملايين مشاهدة وهذا جعلها التتر الأكثر توهجا لهذا العام، هي من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد. ويستمر مسلسل «الهيبة العودة» مع أبطاله: تيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاًتي. أما البطولة النسائية فهي للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والمسلسل من كتابة باسل السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

معين شريف

لطالما اشتهر المغني اللبناني معين شريف بأدائه لشارات مسلسلات سورية ولبنانية منها «زمن الأوغاد» و«الحوت». وفي رمضان الحالي يطل علينا شريف بتتر«يا دني» من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور، لمسلسل« دقيقة صمت» للكاتب سامر رضوان العائد إلينا بإبداعاته بعد سنين من الغياب، وهو من إخراج شوقي الماجري ومن بطولة:عابد فهد، فادي صبيح، وستيفاني صليبا ورنا شميس، وخالد القيش وآخرين. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد طرح «يا دني» حققت الأغنية على موقع يوتيوب أكثر من نصف مليون مشاهدة.

إياد الريماوي

في الوجود كلنا حاضرون، ولكن أن تكون علامة فارقة، وتقدم التميّز هنا العبرة. إياد الريماوي الموسيقار السوري الساعي لتقديم ما هو مختلف وجدير بالاستماع والمتابعة، وضع بصمته المتفردة في السباق الرمضاني، من خلال تتر مسلسل «مسافة أمان» والتتر حمل العنوان نفسه، وهو من تأليف الريماوي كلاما وموسيقا وغناءً، بمشاركة -في أول دويتو غنائي يجمعه مع- الفنانة لينا شماميان.

الريماوي في منتجه الإبداعي الجديد، تمكن بذكائه واختياراته أن يوفّق في طرح أغنية، نعم سيغنيها على المسرح وسيطلبها الجمهور، ولكن هذه المرة برغبة من المؤلف الموسيقي إياد، سيقف الجمهور، فحسن ختام التتر في موسيقاه، جملة موسيقيّة من النشيد العربي السوري، ربما هي إشارة واضحة إلى «مسافة الأمان» هي الوطن، وما سيجعلنا نتجاوز الأزمات هو الحب الكبير للبلد بكل ما نعيش فيه. إذاً تتر«مسافة أمان» كما ذكرنا أعلاه يحمل اسم المسلسل نفسه الذي يقوم ببطولته عدد من نجوم درامانا السورية منهم: كاريس بشار، سلافة معمار، عبد المنعم عمايري، ومن تأليف إيمان سعيد وإخراج الليث حجو.

ولابد من الإشارة إلى أن الريماوي في «مسافة أمان» قام بالغناء إلى جانب التلحين وكتابة وتوزيع الأغنية، ومن بعض كلماتها نذكر:

في بيني وبينك مسافة أمان بتخليني حبك متل زمان

بتخليني حبك متل أول متل أول نشيد متل أول صلى

متل الغنية يلي بضل عيدا من أولا مسافة كلا أسئلة وتفتيش

مسافة فيها منموت ونعيش مسافة من الأحزان بيني وبينك يا بلد مسافة أمان.

مروان خوري

لقد اعتدنا أن يتصدّر الفنان اللبناني مروان خوري الساحة في السباق الرمضاني، وفي هذا الموسم تقدّم لنا -بصوته وتأليفه وألحانه- بأغنية «أنا بصراحة» تتر مسلسل «إنتي مين» في تعاون ثالث يأتي مع الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، بعد أغنية «قلبي دق» و«مش أنا». التتر يحمل التمييز المعتاد، وهو لطيف وفيه من الظرافة الحاضنة لقصة المسلسل التي يخبرنا عنها بأغنية متفردة، ويبدع بطريقته الخاصة الشامل خوري، في مجال تقديم تترات المسلسلات.

سارة فرح

جهود كبيرة من حيث الأداء والموسيقا والتلحين وحتى الهندسة الصوتية، كلها تضافرت لتقدم شارة لمسلسل «مقامات العشق»، فالموسيقار طاهر مامللي استعان بأشعار محيي الدين بن عربي الذي يروي المسلسل قصة حياته، وقدم لنا عبر تترٍ لا يمكن أن يوصف إلا بالبراعة، لكونه من الصعب التوظيف لما تقتضيه الحاجة الدرامية، ومضمون الشعر كي يقدم ويطرح على شكل غناء صوفي، من أداء: سارة فرح، صفوان العابد محمود فارس، ومحمد علي هباش. المسلسل «مقامات العشق» من تأليف: محمد البطوش، وإخراج: أحمد إبراهيم أحمد، وبطولة: نسرين طافش، يوسف الخال، مصطفى الخاني، قمر خلف، نادين خوري، والإنتاج لأبوظبي ميديا.

نبيل شعيل

يعود الفنان الكويتي نبيل شعيل بعد غياب11عاماً عن تقديم تترات المسلسلات، في هذا الموسم الرمضاني، فلقد كان آخر مشاركاته من خلال مسلسل «جدار القلب» للفنانة سميرة أحمد. وفي الوقت الحالي يعود أيضاً مع اللهجة المصرية، في غناء شارة البداية لمسلسل «زلزال» بطولة الفنان محمد رمضان، الذي أطل على جمهوره-قبل طرح الأغنية- على حسابه الخاص يغني مقطعا من الأغنية ومرحباً بالفنان شعيل. تتر «بتقوى الدنيا» من كلمات محمد جمال، وألحان عبده سليم.

حمادة هلال

نبقى في الجانب المصري، وفي مشاركة درامية سورية مصرية، أطلق الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة «الناس الحلوة» من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وهي تتر مسلسله الرمضاني« ابن أصول» من بطولة: سوزان نجم الدين، حمادة هلال، عماد رشاد، أحمد حلاوة، إيناس كامل. ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.