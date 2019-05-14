أريسيان: كشيشيان أكد أن الأرمن متشبثون بسورية

بيّنت عضو مجلس الشعب نورا أريسيان، في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس بشار الأسد وخلال لقائه الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان والوفد المرافق له، تحدث عن الوجود الأرمني التاريخي في سورية، وأهمية الحفاظ عليه، ولفت إلى ضرورة العمل على عودة من غادر مضطراً، وإشراكهم في عملية إعادة الإعمار. وأوضحت أريسيان التي حضرت اللقاء، أنه «جرى حديث حول أهمية الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي على كافة المستويات». وذكرت، أن الرئيس الأسد «أكد خلال اللقاء على دور السوريين الأرمن في سورية وأنهم أثبتوا وطنيتهم خلال فترة الحرب».

بينما أكد الكاثوليكوس آرام الأول «تشبث الأرمن بسورية، وأنهم قد بدؤوا بعملية إعادة الإعمار والبناء».