الأولى

أريسيان: كشيشيان أكد أن الأرمن متشبثون بسورية

| موفق محمد

الأربعاء, 15-05-2019

بيّنت عضو مجلس الشعب نورا أريسيان، في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس بشار الأسد وخلال لقائه الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان والوفد المرافق له، تحدث عن الوجود الأرمني التاريخي في سورية، وأهمية الحفاظ عليه، ولفت إلى ضرورة العمل على عودة من غادر مضطراً، وإشراكهم في عملية إعادة الإعمار. وأوضحت أريسيان التي حضرت اللقاء، أنه «جرى حديث حول أهمية الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي على كافة المستويات». وذكرت، أن الرئيس الأسد «أكد خلال اللقاء على دور السوريين الأرمن في سورية وأنهم أثبتوا وطنيتهم خلال فترة الحرب».
بينما أكد الكاثوليكوس آرام الأول «تشبث الأرمن بسورية، وأنهم قد بدؤوا بعملية إعادة الإعمار والبناء».

مقالات ذات صلة

الخميس, 16-05-2019

في الذكرى 71 لـ«النكبة».. فلسطين تقاضي أميركا دولياً.. وشعبها يغلي … دمشق تؤكد على حق العودة واستعادة الجولان بكل الوسائل المتاحة

الخميس, 16-05-2019

الرجل الذي يلعب داخل الحائط

الخميس, 16-05-2019

دمشق وموسكو: مسؤولية أميركا كاملة عن بطء إجلاء قاطني «الركبان»

الخميس, 16-05-2019

«التقدمي» و«الوحدة الديمقراطي» الكرديان: لحوار مع دمشق

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock