شؤون محلية

2.4 مليون رغيف إنتاج مخابز الريف يومياً … مخبز جديدة عرطوز إلى مستثمر ومخبز جرمانا إلى مخبزين

| عبد المنعم مسعود

الأحد, 19-05-2019

بيّن مدير مخابز ريف دمشق مؤيد الرفاعي أن إعادة تشغيل المخابز الاحتياطية الخمسة في المليحة إضافة إلى المخابز الآلية في حرستا وداريا ودوما ينتظر التمويل اللازم سواء من المنظمات الدولية أو من لجنة إعادة الإعمار مبيناً أنه يتم حالياً إعداد الدراسات اللازمة لهذه المخابز علماً أنها من دون خطوط إنتاج ومن دون مولدات يضاف إليها تضرر الأبنية الخاصة بها فهي إما تحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم مبيناً أن تكلفة إعادة تأهيل أي مخبز تتراوح بين 60 و100 مليون.
ولفت الرفاعي في حديث لـ«الوطن» إلى تشغيل مخبز عربين في الفترة الماضية وذلك بطاقة 8 أطنان إضافة إلى وضع مخبز متنقل في مدينة دوما كاشفاً عن قرب تحويل مخبز جديدة عرطوز إلى نظام الإشراف بعد شهر رمضان وسيتم توزيع العمال إلى باقي الأفران مبيناً أن المخبز مكون من خطين بطاقة إنتاجية 20 طناً، مضيفاً: إنه سيتم فصل مخبز جرمانا المكون من ثلاثة خطوط إلى مخبزين مخبز بخط إنتاج واحد ينقل إليه العاملون الموجودون ومخبز بخطي إنتاج يكون مسؤولاً عنه مستثمر متوقعاً أن تنتهي إجراءات الفصل قبل نهاية رمضان ليتم العمل بالنظام الجديد بعد عيد الفطر وأن يؤدي ذلك إلى إلغاء الازدحام إضافة إلى تحسين جودة الرغيف.
وبيّن الرفاعي أن إجمالي عدد المخابز الحكومية في الريف 30 مخبزاً 12 تعمل بنظام الإدارة و18 تعمل بنظام الإشراف وإجمالي طاقتها الإنتاجية تصل إلى 370 طناً يومياً أي بحدود 342 ألف ربطة خبز بنحو 2.4 مليون رغيف يتم بيعها للمستهلك عبر صالات البيع في هذه الأفران أو عبر الأكشاك البالغ عددها 64 كشكاً والتي من ضمنها 25 كشكاً أضيفت مؤخراً.

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