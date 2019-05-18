انخفاض في استهلاك السوريين من الخبز بقيمة 15 مليون ليرة يومياً في رمضان

علمت «الوطن» من مصادر حكومية أن تكلفة تغيير جميع خطوط تصنيع الخبز في المخابز الآلية العامة للانتقال إلى إنتاج الرغيف الصغير تبلغ نحو 4 مليارات ليرة سورية، ولذلك يتم التريث في تنفيذ هذا المشروع، حيث إن ما تم تخصيصه للشركة العامة للمخابز للقيام بأعمال الصيانة في جميع مخابزها العاملة حالياً هو200 مليون ليرة سورية، فيما تكلفة تركيب خط إنتاج آلي جديد هي 200 مليون ليرة سورية.

وخلال جولة «الوطن» على مخبز برزة الآلي الذي يتم فيه تنفيذ المرحلة التجريبية لإنتاج الرغيف الصغير تبين وجود تقبل من المواطنين له وإقبال على شرائه حيث يشهد المخبز ازدحاماً يومياً لشراء ربطة الخبز الصغير والتي أصبح عدد الأرغفة فيها 14 رغيفاً، بقطر 25 سم، على حين عدد الأرغفة في ربطة الخبز الحالية هو 7 أرغفة وبقطر 35 سم، وتمنى المواطنون أن يتم إنتاج هذا الخبز في جميع مخابز الدولة مع المحافظة على سعره من دون تغيير وهو 50 ليرة سورية للربطة.

وفي هذا الخصوص أوضح مدير شركة المخابز العامة جليل إبراهيم أن المرحلة التجريبية للرغيف الصغير ما تزال مستمرة في مخبزي برزة واليرموك الآليين، وهي لاقت قبولاً لدى المواطنين من خلال التواصل معهم في المخبزين، مؤكداً أنه لن يتم تغيير السعر وسيبقى على حاله عند تعميم التجربة على جميع المخابز، ولكن عندما يصبح بالإمكان تعميمها بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية والتأكد من نجاحها.

وفي سياق متصل أوضح جليل أن الإنتاج اليومي من الخبز يصل لحوالي 2600 طن خبز في جميع المخابز العامة، ولكنه ينخفض خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% بحسب المنطقة التي يتواجد بها المخبز،- أي بقيمة قد تصل إلى 15 مليون ليرة سورية يومياً- وذلك نتيجة انخفاض إقبال المواطنين على شراء الخبز نتيجة الصيام في شهر رمضان، مشيراً إلى أن المخابز التابعة للشركة تعمل وفق نظام العمل المخطط له ضمن خطة عمل الشركة لشهر رمضان بحيث يتم تأمين الخبز في جميع المناطق.

ولفت إبراهيم إلى أن الشركة ستقوم بتركيب عدد من خطوط الإنتاج الجديدة في عدد من المخابز بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة مخبز في القريتين بريف حمص ومخبز في صوران بريف حماة ووضعهما في الخدمة، مع الاستمرار في أعمال الصيانة لعدد من المخابز التي تعرضت للتخريب في عدة محافظات.