«النقل» تنفي استثمار روسيا لمطار دمشق «حتى تاريخه»

نفت وزارة النقل الأنباء عن استثمار مطار دمشق الدولي من قبل روسيا، موضحة في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه أنه «وحتى تاريخه، لا يوجد أي مفاوضات حول استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية المدنية من قبل أي جهة كانت».

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مصدر في الوزارة أن مطاري دمشق وحلب تضمنهما برتوكول التعاون السوري الروسي ضمن منحى تطويري استثماري إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى البرية والبحرية ومنها مدينة الصناعات البحرية.

واعتبر المصدر أن الانطلاق بالاستثمار بدأ من ميناء طرطوس، ومن الممكن أن يطبق على استثمارات أخرى بما يضمن الارتقاء بواقع هذه القطاعات، وبما يحقق الفائدة للطرفين.

وفي بيانها أوضحت الوزارة أنه و«ضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في كانون الأول الماضي تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب (..) حيث عرض الجانب الروسي إعادة تأهيل المطارين وفق نظام BOT»، وأكدت أن «ما جرى كان في إطار المباحثات والعرض لا أكثر»، وأنه «عند حدوث أي مستجدات سيتم عرضها والإعلان عنها في حينه».