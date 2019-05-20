رياضة

حفل افتتاح مبسط للأسبوع الرياضي الثامن في اللاذقية

اللاذقية - الوطن

الثلاثاء, 21-05-2019

وجه المشاركون بالأسبوع الرياضي الثامن رسالة حب لسورية شعباً وجيشاً وقيادة وأكد طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة تشرين أن العلم سلاح لرد الفكر المظلم وذلك من خلال لوحات فنية تراثية قدمت في حفل افتتاح الأسبوع الرياضي الذي تقيمه كلية التربية الرياضية بجامعة تشرين بالفترة من 20 ولغاية 22 أيار الحالي تحت رعاية الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين وبمشاركة مع الاتحاد الرياضي العام ومديرية التربية باللاذقية وفرقة رمال للمسرح الراقص وأسرة مسرح الطفل ونادي المحافظة وعدد من الجهات الأخرى.
شهد حفل الافتتاح الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين والدكتور لؤي صيوح أمين فرع الحزب بالجامعة والدكتور إبراهيم أبازيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعمران أبو خليل مدير تربية اللاذقية.
الدكتور وائل معوض عميد كلية التربية الرياضية قال: إن الأسبوع هو رسالة للعالم أجمع بأن الرياضة والعلم يكملان بعضهما بعضاً والتفوق الرياضي يدعم التفوق العلمي والكلية رعت وسترعى المتفوقين رياضياً وعلمياً وفعاليات الأسبوع تجسيد للدور الذي تلعبه الكلية بتقديم خريجين أكاديميين سيضيفون للحركة الرياضية بالقطر ويساهمون بعملية ارتقاء الرياضة، وأكد معوض أن الطلبة هم سند وداعم لبواسلنا في الجيش العربي السوري.
تضمنت فعاليات الأسبوع ندوة حوارية بعنوان: «التشاركية مع الجهات ذات العلاقة بالرياضة» إضافة لأنشطة رياضية بالكرة الطائرة وكرة السلة بين كلية التربية الرياضية باللاذقية ونظيرتها بجامعة حماة ومباراة بكرة القدم لكلية التربية الرياضية بجامعة تشرين مع جامعة الشام الخاصة ومباراة بالريشة الطائرة لكلية التربية الرياضية وجامعة البعث في حمص.

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