شركات الإنشاءات العامة تنفذ أعمالاً بـ16.58 مليار ليرة في 3 أشهر

صرّح مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي لـ«الوطن» بأن إجمالي الخطة السنوية للشركات المرتبطة بالوزارة 86.57 مليار ل. س، نفذ منها خلال الربع الأول أعمالاً بقيمة 16.58 مليار ل. س.

وبيّن أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية للشركات كافة بلغت 19 بالمئة (وهي تقريباً مماثلة للعام الفائت)، وتم تحقيق أرباح للشركات من الإيرادات بمبلغ 393 مليون ل. س أي بنسبة أرباح 2.4 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

ولفت نحوي إلى أن نسبة التنفيذ خلال الربع الأول تكون منخفضة عادة بسبب عامل الطقس ويتم التعويض خلال الربع الثاني بحيث ترتفع النسبة مع تحسن الطقس والظروف الجوية، متوقعاً أنه خلال فصل الصيف سيتحسن الأداء ومن الممكن أن يتجاوز الإنجاز 60 بالمئة من الخطة، لأن العمل خلال هذا الفصل يكون متاحاً بشكل أكبر، وفي نهاية العام ستحقق الشركات كافة نسبة تنفيذ فوق الخطة.

ورأى نحوي أن تقييم الشركات جيد جداً، لأنها رابحة جميعاً، والتقييم الأهم يكمن دائماً في الربح وتسديد الرواتب والأجور.

ولفت إلى أن أغلب الشركات حصلت على جبهات عمل جديدة، كافية، خلافاً للأعوام الماضية، وقامت بتوقيع عقود بأسعار مقبولة، فضلاً عن حجم عملها الجيد ودعم الحكومة لها، لافتاً إلى تنفيذ عقود مع روسيا لتوريد الآليات وستتم المباشرة بتوريد الآليات خلال فترة قريبة، منوهاً بأن هناك نقص تمويل من بعض الجهات مالكة المشروعات الأمر الذي أدى إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وزيادته.