الصفحة الأخيرة

امرأة وكلبها يصابان بذات الورم والمكان

| وكالات

الخميس, 30-05-2019

تعاني امرأة من مدينة ليدس في إنجلترا منذ عدة سنوات مرض السرطان الذي أصاب أجزاء من جسدها كما أصاب كلبها من بعدها.
وذكرت صحيفة «ذي ميرور»، أن شيلا ووكر البالغة من العمر 60 عاماً، قد شخص الأطباء إصابتها بالسرطان في العمود الفقري وثديها الأيمن عام 2015.
وتم تشخيص كلبها «باني» عام 2018 بنفس الإصابة بسرطان في العمود الفقري وفي الجانب الأيمن من صدره، أي بعد ثلاث سنوات من إصابة صاحبته به.
وتركت شيلا العمل في المتجر الذي مارسته سنين طويلة من حياتها بسبب صعوبة المشي والآلام الشديدة التي يخلفها السرطان والعلاج الصعب منه.
وقالت شيلا: «من الغريب وغير المألوف أن نكون معاً على نفس المسار. وتمر بنا أيام جيدة وأخرى سيئة، لكننا دائماً بجوار بعضنا البعض».
وأضافت المرأة: إن الكلب يبعث فيها القوة لمحاربة المرض العضال.

مقالات ذات صلة

الخميس, 30-05-2019

درّة: نجاح المرأة لا يتلخص في الزواج فقط

الخميس, 30-05-2019

الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب

الخميس, 30-05-2019

كاردي بي تزيّن ابنتها الرضيعة بالألماس

الخميس, 30-05-2019

دراسة تكشف سر الحياة الصحية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock