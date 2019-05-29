نجم عالمي يعلن غيرته على زوجته من قصي خولي … شكران مرتجى تستذكر نضال سيجري وكارول سماحة تعاني عقدة بسبب شكل وجهها

حملت منشورات هذا الأسبوع بعض الطروحات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب النجوم منشورات تفاعلية متجددة نقدمها عبر هذه التفاصيل:

رقم واحد

فاجأ نجم كرة القدم الإسباني الشهير سيسك فابريغاس متابعي حسابه العربي على موقع التغريدات «تويتر» بنشره صورة له مع النجم السوري قصي خولي.

واللافت أنه أرفقها بتعليق باللغة العربية جاء فيه: «مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانييلا في أجمل مسلسل عربي «خمسة ونص»، وكل التوفيق وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه».

واستعادت الكثير من الحسابات على تطبيق «إنستغرام» هذا التعليق. إلا أن الكثير من المتابعين رأوا أن زوجته لبنانية الأصل دانييلا سمعان هي التي كتبت التعليق وخصوصاً أنه تضمن كلمات بلهجة بلدها.

ويشار إلى أن اللقاء بين خولي واللاعب الشهير وزوجته تم في موناكو التي قصدها الممثل السوري مؤخراً. وقد أعاد نشر الصورة على حسابه على التطبيق مع التعليق: «كم هو رائع لقاؤك سيسك فابريغاس، أنا من أكبر معجبيك، حظاً موفقاً فأنت رائع بكل ما تفعله».

كما نشر صورة له برفقة دانييلا وعلق: «دانييلا متابعة «خمسة ونص» والتقينا وحبت تقلي إنو ما كانت تتابع مسلسلات عربي بس غمارالغانم خلاها تابع وعلاقة بيان وغمار مميزة جداً على قولتها نار وشاعلة، سعدت جداً بمعرفتك دانييلا أنت إنسانة مميزة».

رحمه الله

أحيت النجمة السورية «شكران مرتجى» ذكرى ميلاد النجم الراحل نضال سيجري، حيث إنها نشرت مقطع فيديو يتضمن عدة صور له يرافقها رسالة صوتية منها تعايده فيها معبّرة عن ألمها على رحيله.

وعلّقت: «كل عام وأنت معنا، ذكرى ميلاد نضال سيجري 28/5، عيد ميلاد الغالي الراحل وصادف كمان السنة برمضان، بتمنى تترحموا عليه وتقروله الفاتحة وتشعلوله شمعه وتصلوله نضال الغائب الحاضر مكانك فاضي فاضي فاضي، نضال اشتقنالك».

صحة جيدة

تحرص الممثلة المصرية إسعاد يونس على التواجد باستمرار بالقرب من صديقتها ومواطنتها سهير البابلي، وتسعى دائماً إلى نقل المعلومات الدقيقة والصحيحة عن حالتها الصحية، وذلك بعد الأزمة المفاجئة التي ألمت بها.

وبعد مقطع الفيديو الذي نشرته لها مع البابلي في منزلها وطمأنت من خلاله الجميع على صحتها، شاركت متابعيها على إنستغرام بصورة طريفة تجمعها بالبابلي ضمن أحداث مسلسل «بكيزة وزغلول» الشهير وكانتا مصدومتين وبتعابير كوميدية بعيونهما ووجههما.

وتركت على الصورة تعليقاً: «أنتي وصاحبتك لما تتصوروا سيلفي»، وحرصت على الرد على الناس والتأكيد أن البابلي باتت بخير، وبصحة جيدة.

رسالة تطمينية

حرصت الفنانة المصرية رجاء الجداوي على طمأنة جمهورها بنفسها على حالتها الصحية، لتنهي حالة الجدل وكل ما كتب عنها خلال الأيام الماضية.

وقالت: «أصبت بجفاف شديد بسبب الرطوبة والحر، وحرارتي ارتفعت وضغطي ارتفع فيما انخفض السكر، ووقتها كنت في دبي، وكان الجو حاراً وفي نفس الوقت رطوبة، وصممت أن أصوم، ثم ركبت الطائرة وبقيت صائمة، حتى وصلت إلى مصر لم أستطع السير لأنني كنت أشعر بالدوار».

أكملت: «تحدثت مع ابنتي أميرة وجاءت لي إلى المطار ووجدت حرارتي مرتفعة وعاتبتني لأنني أكملت صيامي».

وحرصت على توجيه رسالة لكل من قلق عليها وسأل عنها خلال الأيام الماضية: «أشكر كل من سأل عني وكل من تمنى لي الشفاء، أشكر كل من كتب شيئاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن حبه وقلقه عليّ».

عملية صعبة

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عقدة عانت منها بسبب شكل وجهها، وأشارت إلى أن أستاذها في الجامعة نبهها إلى أن حنكها عريض ما شكل عقدة لديها.

ولفتت إلى أنها كانت ترى في شكله قبل ذلك ميزة، كاشفة أنها توجهت إلى طبيب التجميل من أجل استشارته في ما يتعلق بتغييره إلا أنه نصحها بعدم فعل ذلك لأن تغيير شكل الحنك يحتاج إلى عملية جراحية صعبة.

هجوم قاس

نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة صورة جديدة لها، وأثارت فضول الكثير من المتابعين بسبب تعليقها عليها.

وكتبت: «دعهم يتكلموا فيما أنت تعمل، لا تبالِ بما يقولون، لم يجدوا في الذهب عيباً فقالوا بريقه يتعب العيون».

وأبدى الكثيرون استغرابهم بسبب هذا الهجوم وهو الأول لها بعد عودتها إلى التمثيل حيث حافظت في وقت سابق على الدبلوماسية في الرد على الانتقادات.

أذان الفجر

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره من خلال حسابه على موقع إنستغرام بنشر مقطع فيديو وهو يرفع أذان الفجر.

وعلق: «ألف حمد وألف شكر ليك يا رب على فرصة رفع أذان الفجر في رمضان في العشرة الأواخر».

ونال هذا الفيديو إعجاب العشرات من متابعيه، وكتب أحدهم: «صوتك للأذان والقرآن أفضل من الأغاني»، وكتب آخر: «ما شاء الله ربنا يزيدك ويزدنا تقرب منه».

عيد سعيد

رغم انشغالها بالعديد من المشاريع الفنية في دولة الكويت، إلا أن هذا لم يمنع الفنانة المصرية ريم البارودي من الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها المقربة الفنانة وفاء عامر.

ونشرت فيديو لمجموعة صور تجمعهما مصحوباً بأغنية «حنان الدنيا» للفنانة كارمن سليمان، وعلقت عليه «كل سنة وإنتي كده، لأن مفيش أحلى ولا أطيب ولا أكرم ولا أحن من كده، ربنا يخليكي لينا كلنا، كل سنة وإنتي الأم والأخت والصديقة والنجمة الكبيرة بفنك وأخلاقك يا وفاء عقبال مليون سنة يا حبيبة الكل».

وأضافت: «حنان الدنيا في كفوفها، وطيبة قلبها آية، وكل ما عيني بتشوفها بحس براحة جوايا».

عيد زواج سعيد

فاجأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي متابعيه بنشر صورة حديثة تجمعه بزوجته ندى الكامل، وأكد أنه يحتفل بعيد زواجهما الأول.

وعلق: «عيد زواج أول سعيد حبيبتي وشريكتي وصديقتي… أعشقك».

وكانت زوجته سبقته، ونشرت صورة تجمعهما مع كلمات رومانسية، حيث قالت: «في مثل هذا اليوم تزوجت من الرجل الذي أحببته وتمنيته».

أحلى بالحجاب

سخر الفنان المصري محمد هنيدي من زميله الفنان أحمد فهمي، بسبب ارتداء الأخير للحجاب ضمن أحداث الحلقة 19 من مسلسله الرمضاني «الواد سيد الشحات».

وعبر حسابه على موقع تويتر نشر هنيدي صورة لفهمي بالحجاب وعلق عليها: «مبروك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع».

وبالطبع لم يقف فهمي صامتاً أمام سخرية هنيدي فقرر أن يرد عليه بطريقته ونشر صورة لهنيدي من مسلسل «وإنت عامل إيه» وهو يرتدي غطاء الرأس في أحد المشاهد التي جمعته بعلاء ولي الدين وعلق عليها «أنا لما اتحجبت قررت التزم.. مش مبين نص شعري».

وتابع بتعليق آخر قال فيه: «يعني ما باركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب»، وجاء رد هنيدي: «لا ثواني، هو أنت عامل مسلسل؟».

مقامات العشق

نشر الممثل اللبناني «يوسف الخال» مقطع فيديو من مسلسل «مقامات العشق» يظهر فيه مع الممثلة السورية «نسرين طافش» ويقدم فيه أداءً تمثيلياً مميزاً، ما استدعى رداً من الممثل «طوني عيسى» الذي أثنى على أداء الخال حيث كتب له التالي: «الله يحميك يا صادق يا فنان يا فخر.. مستوى راقي من الإبداع.. كل الاحترام خيي».

بدوره رد الخال: «حبيب قلبي أنت.. ميرسي كتير وتواضعك هو الفخر يا خيي طوني، وشو بدي قلك يا صادق.. يعني بالدراما بدّنا كتير شغل فعم نجرب نخفف show off ولازم نشتغل أكتر عحالنا يا شباب.. هيك انطلب مننا».

فرد عيسى: «هاهاها.. أنا بلشت اشتغل عحالي وأخدت بنصيحة البعض يللي أعمالن مكسرا الأرض ورحت عمعهد للمحترفين».

الفنانة «نيكول سابا» دخلت وعلقت: «طب يلا سجلوني معكن بالمعهد هيك صرنا ثلاثة مين بحب يتسجل معنا الطلبات تُقَدم عند طوني عيسى»، فرد عيسى: «مش عندي نيكول بس إذا بدكن بدلكن وين».