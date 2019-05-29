الجيش اليمني يقصف موقعاً لمرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران

قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ موجه موقعاً لمرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران جنوب غرب السعودية.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني أمس أن «الصاروخ الموجه حقق هدفه ودمر آلية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي في موقع الصوح قبالة نجران».

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي غارتين على قاعدة الديلمي ومحيط مطار صنعاء الدولي بالعاصمة ما تسبب بأضرار مادية وفق ما أفاد مصدر محلي.

وكان الجيش اليمنى نفذ أمس الأول عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مديرية المصلوب في محافظة الجوف اليمنية وكبدهم خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع «المسيرة نت» بأن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بعملية هجومية مواقع مرتزقة العدوان في معسكر السلان في مديرية المصلوب مشيراً إلى أن العملية خلفت خسائر في صفوف المرتزقة.

وأوضح المصدر أن الجيش أفشل زحفاً لمرتزقة العدوان في جبهة المهاشمة في مديرية خب والشعف وأوقع قتلى ومصابين في صفوفهم على حين لاذ البقية بالفرار.

في المقابل أعلن التحالف السعودي ضد شعب اليمن بدء «عملية عسكرية» تستهدف مواقع تابعة لجماعة «أنصار الله» الحوثيين في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال التحالف السعودي: إن «العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني» مؤكداً اتخاذه «جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين».

وأضاف: إن العملية تهدف إلى تحييد قدرات الحوثيين على تنفيذ الأعمال «العدائية والإرهابية».