برجك اليوم – الخميس 30 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان مثابرتك على ما تريده تجعلك تحقق أهدافك بنجاح وتعطيك شعوراً بالسعادة، فأنت تريد أن تحافظ على إنجازاتك وتدافع عنها بشراسة واليوم للازدهار المعنوي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت اليوم مشغول بأعمال لا تحبها وقد تشعرك بالتشاؤم أو بالملل أو بالحزن، وقد تلوم نفسك اليوم لخطأ أو لقرار اتخذته بتسرع وتحاول جاهدا إصلاح الخطأ.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تتعرف على أصدقاء يلهبون مشاعرك أو يمنحونك السعادة والإحساس الجميل ويعززون ثقتك بنفسك، فأنت تنطلق هذا اليوم نحو علاقات اجتماعية وتستعيد حياتك واطمئنانك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حاول أن تقبل التسويات أو التنازلات وتكيف مع الأوضاع الطارئة ولا تعاكس المحيط وحاذر من سوء التفاهم الذي قد يتفاقم ويتحول إلى مشكلة تضايقك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب فترة ممتازة لمقابلة أناس جدد والتعرف على أجواء جديدة تفيدك عملياً أو جمعية فكرية أو نشاط ثقافي هو ما يشغلك أو تجمع مرح فاليوم للنقاشات والحوارات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول شهر جيد يساندك المقربون عائلياً أو أصدقاء حميمين لأن أمورك جيدة وسعيدة، ولكنها ستحتاج إلى مضاعفة جهودك وإلى مد يد المحبة للمحيط وطلب المعونة وستجدها.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول خذ إجراءات تضمن سير العمل حولك بهدوء بعيداً عن التصعيد وجاهدْ للوصول إلى هدف تضعه أمام عينك وخفف من انتقاداتك وسخريتك كن متأكداً مما تفعل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني العمل فيه كثير ولكنه سيمنحك السعادة لأنك ستحصد النجاح فحاول طلب المساعدات، واحتفظ بالضروري ورتب أولوياتك وركز جهودك للقيام بالأمور الضرورية وامنح عطاءك لمن تحب.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تعطي توجهات وأوامر في اجتماعات تحاول تحسين أمورك وهناك استجابة لأوامرك، وحولك دعم غير محدود من حولك وأنت أكثر نضجاً وأكثر التزاماً في أمورك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني احتفظ بمنطقك السليم وابتعد عن العناد وكن أكثر مرونة فيما يتعلق بالإصلاح، وكن حريصاً على من تحب ولا تأخذ قرارات مفاجئة أو قاطعة بشكل غير محسوب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ستميل إلى وضع النقاط على الحروف في أغلب علاقاتك سواء كانت شخصية أم عملية، فأنت مقدر ومحترم ومن حولك يشهد أنك الأفضل وأنك الأكثر ثقة وأماناً لمحيطك.