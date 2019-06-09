وصول 110 آلاف طن قمح مستورد … الحكومة: خطة لتطوير الصناعات الدوائية وزيادة الإنتاج وخطوات لوقف الهدر في المشتقات النفطية

كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط الإقليمي بتطوير منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعياً وعمرانياً واقتصادياً واستثمار مقوماتها الزراعية والطبيعية ووضع خريطة صناعات زراعية وتسويقية لمنتجاتها التي تشكل خزاناً زراعياً وتنموياً مهماً.

وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية أمس مراجعة دراسات القرى النموذجية بمنطقة الغاب ووضع مخططات عمرانية جديدة تتوافق مع طبيعة المنطقة الزراعية وتطورها السكاني والحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بإنجاز السدات المائية ووقف أعمال البناء في المناطق الزراعية، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لمتابعة خطة تطوير المنطقة من جميع النواحي.

وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم الاطلاع على الترتيبات النهائية للعملية الامتحانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية التي بدأت أمس، وتم التأكيد على متابعة أية إشكاليات تعترضها ومعالجتها بشكل فوري لضمان سيرها في جو هادئ ومستقر، وطلب المجلس من وزارة الداخلية والمحافظين تأمين التسهيلات اللازمة بما فيها الوثائق الشخصية والسكن والطعام والنقل للطلاب القاطنين في مناطق سيطرة الإرهابيين والراغبين بإجراء الامتحانات.

ووافق المجلس على خطة وزارة الصحة لتطوير الصناعات الدوائية والطبية وزيادة حجم الإنتاج في السوق المحلية وتبسيط إجراءات منح التراخيص، وتم تكليف وزارات الصحة والمالية والاقتصاد والإدارة المحلية بوضع المحفزات اللازمة لدعم الصناعة الدوائية والتأكيد على إنشاء معامل الأدوية ضمن المدن والمناطق الصناعية.

كما وافق المجلس على خطة وزارة السياحة للتوسع بالسياحة الشعبية في مختلف المحافظات وإنشاء أماكن مخصصة لهذه السياحة في المناطق الساحلية والجبلية والطبيعية وتزويدها بالخدمات اللازمة بأسعار رمزية.

وناقش المجلس واقع المشتقات النفطية وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف كل أنواع الهدر في هذا القطاع، كما ناقش مشروع قانون الثروة السمكية وإحداث (الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية) ومقرها محافظة اللاذقية، لتنظيم وتوحيد العمل في مجال الثروة السمكية والأحياء المائية.

وفي تصريح صحفي، أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أنه بإمكان طلاب شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي القاطنين في مناطق سيطرة الإرهابيين والذين فقدوا وثائقهم الشخصية مراجعة مراكز الشؤون المدنية لتزويدهم بإخراج قيد مباشرة ليتسنى لهم تقديم الامتحانات.

وبين وزير التربية عماد العزب أن امتحان الشهادة الثانوية اليوم شهد أجواء هادئة ومستقرة مع اتخاذ إجراءات خاصة بالنسبة للطلاب في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين منها مدينة منبج وإدلب وريفها تتمثل بتأمين الإقامة ووسائل النقل ووجبات الطعام خلال فترة الامتحانات، مشيراً إلى أن الإرهابيين قاموا أثناء خروج الطلاب من تلك المناطق بتمزيق كتبهم وأوراقهم الثبوتية ولذلك تم توجيه مديرية تربية حلب لتأمين كتب ومراكز امتحانيه بديلة في حال حدوث أي طارئ.

من جانبه أوضح وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة الشواطئ الشعبية حيث أطلقت الشركة السورية للسياحة في أول أيام عيد الفطر مشروع شاطئ وادي قنديل النموذجي الذي يضم أقساماً للإقامة والمبيت والشاطئ النموذجي للارتياد المجاني على أن تعمم هذه التجربة على باقي الشواطئ حتى نهاية موسم الصيف الحالي.

هذا وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية إلزام مراكز استلام الحبوب في المحافظات بالعمل على مدار الساعة حتى انتهاء الموسم وتم تكليف وزيري الزراعة والنفط باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوزيع العادل لمادة المازوت اللازمة للحصادات ومعالجة أي خلل في آلية التوزيع.

وفي سياق متصل، أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن تفريغ أربع بواخر محملة بـ110 آلاف طن قمح مستورد كانت وصلت إلى مرفأ طرطوس خلال أيام عيد الفطر.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي نشرته سانا أن كميات الأقماح التي اشترتها المؤسسة السورية للحبوب من الفلاحين لغاية يوم أمس الأول بلغت 54 ألف طن مقارنة بنحو 49 ألف طن للفترة نفسها من العام الماضي.