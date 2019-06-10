صرف قيمة الأقماح المستلمة خلال 48 ساعة كحد أقصى … رئيس الاتحاد العام للفلاحين: إنتاج الحبوب الفعلي هذا الموسم فاق التوقعات

صرّح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم لـ«الوطن» أن زيادة في الإنتاج الفعلي من الحبوب فاقت تقديرات الإنتاج المتوقعة.

وبين أن هناك صعوبات عدة تواجه الفلاحين بالنسبة لموضوع تسويق الحبوب في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن أبرز هذه الصعوبات هي وثيقة إثبات الملكية من أجل شهادة المنشأ.

ولفت إبراهيم إلى أن صرف قيمة الأقماح المسوقة من الفلاحين يتم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مبيناً أن فلاحي محافظة دير الزور استلموا أمس الأول قيمة الأقماح المسوقة لفرع المؤسسة السورية للحبوب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تسويق القمح في حلب قد بدأ، وبأن هناك جدولاً زمنياً لاستلام الأقماح في جميع المحافظات.

ونوّه بأن استيراد القمح يتم بالقطع الأجنبي، وهذه المبالغ تذهب إلى خارج القطر، في حين أن الشراء من الفلاحين بأي سعر أعلى من الاستيراد يبقى أمراً إيجابياً ومهماً لأن هذه المبالغ تنفق داخلياً وتساهم في تحريك عجلة الإنتاج بشكل كامل وتشجع الفلاحين على العمل وزيادة الإنتاج.

وأشار إبراهيم إلى أن عدد مراكز استلام الأقماح والشعير في سورية قد وصل إلى 38 مركزاً وزيادة عدد هذه المراكز سيتم حسب الحاجة لذلك، مشيراً إلى أن كمية الأقماح المسوقة حتى تاريخه وصل لـ54 ألف طن، كاشفاً أنه تم أمس الأول استلام الأقماح من محافظات الحسكة وحماة وبالأمس بدأً في محافظة حلب.

وبيّن رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن إنتاج سورية من القمح ازداد هذا العام عن العام الماضي بنسبة 50 بالمئة، كما تشهد عمليات تسويق القمح والشعير خلال هذه الفترة ازدياداً مستمراً تجاه مراكز الشراء.

وكان قد تفقد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس السبت الماضي عمليات حصاد القمح وتسويقه في حماة، واستمع من الفلاحين والقائمين على مراكز استلام الأقماح للمشكلات والتحديات التي تواجههم.