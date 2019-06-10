اقتصاد

«الإسكان» تخصص 1476 مسكناً عمالياً في عدرا

| صالح حميدي

الثلاثاء, 11-06-2019

أنهت المؤسسة العامة للإسكان تخصيص 1476 مسكناً عمالياً للمكتتبين على مشروع إسكان العاملين في الدولة والموزعة على الجهات العامة بموجب قراري وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي بهذا الخصوص وحصلت «الوطن» على نسخة منه.
وتضمن القرار رقم 4021 تاريخ 21/11/2018 توزيع 1216 مسكناً عمالياً للمكتتبين في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا في محافظة ريف دمشق، في حين تضمن القرار رقم 669 تاريخ 5/3/2019 توزيع 260 مسكناً عمالياً في منطقة سوق الجمعة في محافظة حلب.
وجرت عمليات التخصيص والتوزيع وفقاً لجداول تضمنت أسماء المكتتبين المخصصين ورقم المساكن المخصصة المنشورة في وزارة الأشغال العامة والإسكان والمصرف العقاري والاتحاد العام لنقابات العمال والمؤسسة العامة للإسكان وفروعها المعنية.

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