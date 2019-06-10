المالكي: فريدمان يساعد الاحتلال الإسرائيلي على ضم أجزاء من الضفة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس إن الهدف من تصريحات أدلى بها السفير الأميركي لدى كيان الاحتلال ديفيد فريدمان هو مساعدة الكيان على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أثناء زيارة لوارسو: إن على المجتمع الدولي التصدي لهذا الأمر والرد عليه.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت السبت عن فريدمان قوله إن «إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية تحت ظروف معينة». وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيسان إنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية المبنية على أراض يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولة مستقلة لهم.

في هذه الأثناء استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 20 دونماً من أراضي الفلسطينيين في قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة «وفا» عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن قوات الاحتلال استولت على 20 دونما من أراضي دير الحطب وعزموط بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق نابلس.

إلى ذلك أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أدى إلى استشهاد 29 فلسطينياً وإصابة 312 بجروح مختلفة واعتقال ما يزيد على 370 خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري بعنوان (شعب تحت الاحتلال) أن من بين الـ29 شهيداً هناك 27 من قطاع غزة المحاصر ارتقوا جراء الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على أنحاء القطاع بينهم مسعف وأربع سيدات اثنتان منهن حاملان وأربعة أطفال على حين استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى إصابة نحو 312 فلسطينياً بجروح جراء عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة كذلك جراء قمعها التظاهرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في قرى وبلدات بالضفة الغربية.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشهر الماضي أكثر من 370 فلسطينياً بينهم العديد من الأطفال وأربع سيدات وفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت التقرير إلى أن العدوان الأخير للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى دمار كبير في المنازل والمدارس والمنشآت بينها عشرات الورشات والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية إضافة إلى إصابة شبكات الكهرباء وقوارب الصيادين ومعدات الصيد بأضرار كبيرة.

كما جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح أمس اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة «وفا» أن 139 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم وسلفيت وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 12 فلسطينياً بينهم سيدة.