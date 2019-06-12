إطلاق الموسم الثاني من سينما الطفل

أطلقت المؤسسة العامة للسينما اليوم الموسم الثاني من مشروع سينما الطفل داعية أطفال ويافعي مدارس دمشق وريفها للمشاركة بهذا المشروع التفاعلي ليتعلموا فنون وعلوم السينما خلال العطلة الصيفية.

ويستمر التسجيل في المشروع لغاية العشرين من الشهر الجاري وتتضمن شروط الاشتراك أن يكون عمر المشترك بين 10 و15 عاماً من طلاب مدارس دمشق وريفها وأن تكون لديه الرغبة في تعلم أحد عناصر علوم وفنون السينما كالإخراج والتصوير والتمثيل والمونتاج والإضاءة والماكياج والرقص التعبيري إضافة إلى الفن التشكيلي والموسيقا.

وتنص الشروط على ضرورة الالتزام بإكمال البرنامج التدريبي لمدة شهرين بمعدل أربع ساعات يومياً في خمسة أيام بالأسبوع في سينما كندي دمشق حيث سيتم تخريج الطلاب ضمن حفل يعرض نتاجهم السينمائي الفني.