بدء أعمال «برج دلتا» في «ماروتا سيتي» … خلال أيام وتراخيص بناء جديدة قريباً

حصل مالكو المقسم H47 في «ماروتا سيتي» على رخصة البناء من محافظة دمشق، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة كافةً.

ويعتبر مقسم H47 المسمى برج دلتا «Delta Tower» من أوائل التصاميم الحاصلة على موافقة اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التصاميم الأولية في «ماروتا»، وهو عبارة عن مقسم سكني مؤلف من 12 طابقاً إضافة لطابق أرضي وثلاثة أقبية بمساحة إجمالية 13540 متراً مربعاً.

وسوف يشكل بداية إصدار رخص البناء للأبراج في «ماروتا» انطلاقة متجددة للمشروع وخاصة مع إتمام معظم أعمال البنى التحتية والتي تم تنفيذها وفق المعايير العالمية مما سيمكن أصحاب المقاسم الحاصلة على رخص البناء من المباشرة بأعمالهم.

الأهم من ذلك أن عملية الترخيص مستمرة في مشروع «ماروتا سيتي»، إذ هناك طلبات سوف تحصل على تراخيص بناء قريباً، وذلك بحسب مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق إبراهيم دياب الذي أكد أن محافظة دمشق بصدد الموافقة على ثلاثة طلبات للرخص في «ماروتا سيتي» بعد استكمال الوثائق وتسديد الرسوم.

ونوّه بأن منح تراخيص البناء في «ماروتا سيتي» يختلف عن منح تراخيص البناء في بقية أنحاء المدينة من حيث الدراسة والمصورات والمخططات المقدمة، فهنا يطلب من المصمم تقديم إضبارة تنفيذية تفصيلية تبين جميع الدراسات الفنية لكل الاختصاصات وفق اشتراطات منهاج الوجائب العمراني ونظام ضابطة البناء والكودات العالمية التي استخدمها المصممون في تصاميمهم وفق أحدث المعايير أو النظم الفنية المعمارية من أجل الوصول إلى أبنية ذكية مستدامة توفر الاحتياجات الاجتماعية والبيئية والخدمية وفق أحدث التقنيات.

وأن اللجنة الفنية المختصة للبت بالفكرة التصميمية الأولية للأبنية والمقاسم في ماروتا سيتي تضم في عضويتها ممثلين عن جامعة دمشق – كلية العمارة – ونقابة المهندسين، إضافة للمديرين المعنيين في المحافظة بإشراف مهامها من تاريخ 7/9/2017 وذلك لمنح الموافقة الفنية على تصاميم الأبنية.

وبلغ عدد المقاسم التي تمت الموافقة على تصاميمها الفنية الأولية حوالي 100 مقسم من أصل 165 مقسماً متخاصص بها المواطنون، بينما بلغ عدد طلبات التراخيص المقدمة إلى ديوان التراخيص بالمكتب الأمامي والذي افتتحته مؤخراً مديرية التنظيم والتخطيط العمراني في مبنى مديرية تنفيذ المرسوم 66 حوالي 28 طلباً أي بنسبة حوالي 20% من عدد المقاسم وتم إحالة 20 طلباً منهم إلى نقابة المهندسين.

بدوره أكد وكيل المالكين والمنفذ للمقسم المرخص H47 كمال الشماط أن المباشرة بالعمل في المقسم ستكون خلال عشرة أيام، والمشروع سيكون منجزاً كاملاً خلال ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن «ماروتا سيتي» هو مشروع عمراني رائد فهي أول مدينة ذكية توفر الخدمات المتطورة للمواطن السوري ومشروع عمراني يضاهي ما هو موجود في أحدث المدن العالمية وأكثرها تطوراً داعياً أصحاب المقاسم إلى العمل الحثيث والإسراع في إنجاز رخصهم.