في الرقة طلاب الأساسي يقدمون امتحاناتهم في المناطق المحررة والثانوية في باقي المحافظات … 6151 طالباً ثانوياً و13993 أساسياً أكثر من 16 ألفاً منهم دراسة حرة … الهادي: 8 آلاف طالب تم سبرهم ليتقدموا للإعدادية لعدم وجود وثائق لديهم

كشف مدير التربية في الرقة عبد الإله الهادي عن مشاركة 1500 مدرس ومعلم في المراقبة الامتحانية في مراكز المناطق المحررة قدموا من المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الانفصالية في الرقة، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المعلمون من المناطق الواقعة خارج السيطرة في العملية الامتحانية.

وأكد الهادي وجود 13993 طالباً وطالبة في امتحانات التعليم الأساسي في المناطق المحررة في ريف الرقة منهم أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة قدموا من المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الانفصالية، الذين غابوا عن مقاعد الدراسة منذ عام 2013، حيث كانوا يعتمدون على أنفسهم في الدراسة الحرة ومن خلال الدورات الخاصة، بسبب الغياب الكامل للتعليم في تلك المناطق، وكانت مديرية التربية قد وفرت الكتب المدرسية لكل من يطلبها في المناطق المحررة من خلال 3 مستودعات في السبخة ومعدان والدبسي.

وأشار مدير التربية إلى وجود 74 طالباً لم يكونوا قد سجلوا على الامتحانات الإعدادية حتى ليلة الامتحان على الرغم من قيامهم بإجراء السبر، وتمت مخاطبة وزير التربية بوساطة الفاكس فوافق على تسجيلهم، بغية عدم حرمانهم من حقهم في المشاركة في هذه الامتحانات، منوهاً بوجود أكثر من 8 آلاف طالب ممن اشتركوا في امتحانات التعليم الأساسي لهذه الدورة، لم يكن لديهم أي وثيقة دراسية تثبت دراستهم لمرحلة التعليم الأساسي، فتم إجراء سبر لهم ومنحوا وثائق النجاح في السبر لمن استحقها، وبموجبها تمكنوا من التقدم للدراسة الحرة لهذه الدورة، علماً أن عدد الطلاب الذين تقدموا بصفة حرة لشهادة التعليم الأساسي يصل إلى 10 آلاف طالب تقريباً.

عن توزع طلاب التعليم الأساسي أكد الهادي أن العدد الأكبر في منطقة السبخة وهو 8599 طالباً وطالبة، وسبب ارتفاع العدد فيها أن أغلب من قدموا من المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الانفصالية يفضلون هذه المنطقة لأنها قريبة من آخر منفذ بين المناطق التي يسكنون فيها والمنطقة المحررة، وفي دبسي عفنان 2213 طالباً وفي معدان 3181 طالباً.

وهناك 206 طلاب في حماة و7 طلاب في اللاذقية، وطالب واحد في دمشق.

وبيّن مدير التربية أنه تم تجهيز 17 مركزاً في الدبسي و24 مركزاً في معدان و62 مركزاً في السبخة، وتم توفير جميع مستلزمات العملية الامتحانية للطلاب، مشيراً إلى وجود مركز إقامة للقادمين من المناطق الأخرى، لكن أياً من الطلاب لم يصل إلى هذا المركز بسبب عدم موافقة الأهالي في المناطق المحررة وإصرارهم على استضافة جميع الطلاب القادمين من مناطق بعيدة وخصوصاً تل أبيض وسلوك والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة المجموعات الانفصالية، حيث كان الأهالي ينتظرون وصول الباصات القادمة من تلك المناطق ويدعون الطلاب إلى بيوتهم للإقامة لديهم طوال فترة الامتحان، ويوفرون لهم كل ما يحتاجون إليه من إقامة وإطعام وأجواء أسرية تساعدهم في امتحاناتهم، وهذا ليس مستغرباً على أهلنا في الرقة.

وعن امتحانات الثانوية العامة بيّن مدير التربية، أن جميع المراكز هي خارج محافظة الرقة، ولا يوجد أي مركز في المحافظة وجميع الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هم دراسة حرة وعددهم 6151 طالباً وطالبة لجميع الفروع، حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الفرع الأدبي 2508 طلاب منهم 2235 طالباً وطالبة في حماة و197 في حلب و58 في اللاذقية و18 في دمشق، أما الفرع العلمي فعددهم 3167 طالباً وطالبة منهم 2829 طالباً في حماة و119 في حلب و182 في اللاذقية و37 في دمشق إضافة إلى وجود 472 طالباً وطالبة تجارة و4 طلاب صناعة وهم في حماة.