لبنان يطالب بتعاون روسي لترسيم حدوده البحرية مع سورية … بوتين: استقرار سورية أمر حاسم لأمن المنطقة

| وكالات

بعد يوم واحد من إعلانه بأن بلاده ستواصل دعم سورية حتى القضاء على الإرهاب نهائياً في جميع أراضيها، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على موقف بلاده الداعم لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وقال بوتين في كلمة له أمس خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخامسة لرؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه: إن «سورية حررت معظم أراضيها من الإرهاب، ومن الضروري دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها، والتمسك بما تم التوصل إليه من اتفاقات في إطار منصة أستانا، وتسهيل المجتمع الدولي عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم».

من جهتها، نقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن بوتين قال: «إن تحسين الوضع في سورية يتطلب إصلاحات سياسية»، وأضاف: «نحن نعتقد أن استقرار الوضع في سورية أمر حاسم لضمان الأمن في منطقتنا»، مشيراً إلى أنه «من المهم تمهيد الطريق للإصلاحات السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن».

واعتبر الرئيس الروسي أن التنسيق بين روسيا وإيران وتركيا، في إطار مسار أستانا يحقق «نتائج إيجابية»، وتابع: «سنعمل على تسهيل العملية داخل سورية، بما في ذلك تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية».

مواقف الرئيس الروسي تزامنت مع تصريحات أطلقها رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أعرب فيها عن تأييده لعمليات التي يقوم بها الجيش السوري بمشاركة الحليف الروسي للقضاء على الإرهاب في سورية.

وقال قاديروف في حديث نشرته وكالة «إنترفاكس» الروسية: « في سورية وجهت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة ساحقة على دولة «إبليس»، التي تم إنشاؤها لتقسيم سورية، وجر بلدان المنطقة إلى نزاعات عسكرية طويلة الأمد يمكن أن تتحول إلى نزاعات عالمية في أي لحظة.

الرئيس الشيشاني الذي شبه ما يقوم به الغرب في سورية، بما قام به سابقاً في بلاده خلال مرحلة مكافحة الإرهاب، أشار إلى مشاركة بلاده في عمليات حفظ السلام في المناطق السورية المحررة، كاشفاً عن مقتل عسكري شيشاني واحد أثناء هذه العمليات.

على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أمس، أن بإمكان روسيا القيام بدور إيجابي في ترسيم الحدود البحرية مع سورية، التي أشار إلى أن لديه معطيات بأنها تريد ذلك.

وقال بوصعب قبيل زيارة مرتقبة له إلى موسكو، «لا شيء مغلقاً على طلب التعاون مع روسيا أو أي دولة أخرى، ونحن الآن لدينا معطيات بأن سورية تريد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وروسيا موجودة في هذه المنطقة، وعند هذه الحدود بالذات».