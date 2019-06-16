ضوء شاشات الهواتف يلحق ضرراً بالجلد

كشفت دراسة جديدة أن ضوء شاشات الهواتف الذكية يلحق ضرراً بالغاً بالجلد والبشرة.

وأشارت الدراسة إلى أن ضوء شاشات الهواتف الذكية يخترق طبقات الجلد ويسبب شيخوخة البشرة ما دفع الخبراء للمطالبة بالتخلي عن التقاط صور «سيلفي» وعدم قضاء وقت طويل في التحديق بشاشة الهاتف.

وأوضح القائمون على الدراسة أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يسبب اضطراباً في عملية نشوء حمض الهيالورونيك وبروتينات الكولاجين والإيلاستين التي تقف وراء نعومة ومرونة البشرة.